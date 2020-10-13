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22歲「六塊肌」鮮肉猛男選里長　臉書親曝參選動機

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▲鮮肉猛男選里長。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

▲鮮肉猛男選里長。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

記者林彥臣／綜合報導

年輕人從政並且從最基層的里長選起，是近年來政壇生態的新趨勢，高雄22歲的熱血青年黃大維，決定角逐2022年鳳山區文山里的里長，從今年7月開始，他也創立臉書粉專，除了傳達理念、分享生活點滴，也不吝放送養眼猛男照，在網路上引發話題，13日晚間他也親自曝光了參選動機。

黃大維在粉絲專頁發文表示，「這兩天下來受到一些比較有知名度的粉絲專頁分享了我們，於是讓更多人關注到，非常感謝，也非常謝謝其他幫我們分享或是鼓勵的人」。

黃大維指出，自己並非出生於政治世家，當初大維會想要參選里長只是因為想要為社會現況做改變，於是才決定從最親近的生活周遭開始，就算沒選上也當作拿保證金買個經驗。

▲鮮肉猛男選里長。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

▲黃大維年僅22歲，但已接觸過粗工、健身教練、餐飲、台銀等工作，認為自己有足夠的社會歷練。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

黃大維也回應想採訪他的媒體，社會上有更多更重要的事情值得關注，他們的團隊在現階段還不太重要，所以關於採訪，現階段先不用，萬分感謝。

黃大維最後強調，「在此再次向那些支持我們的人道謝，我們也會虛心接受批評，假如有我們觀點認知錯誤的地方，歡迎糾正好讓我們自我檢討」。

黃大維參選里長主打的政見包括，因應社區人口年齡層分佈、高齡化社會，以及減少子女負擔及增加生活的樂趣，希望約聘樂齡體適能證照有氧老師、物理治療師，每周一次至里民活動中心做低強度健康運動，經費則由里長及參與活動的民眾共同分攤。

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