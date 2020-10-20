全民運柔術全部成績出爐　新北市勇奪14面金牌最大贏家

▲▼全國各地好手使出渾身解數，並就寢技、對打、格鬥及演武四項展開激烈對決。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮全民運動會於10月18日至20日在中華國小活動中心展開柔術賽事，全國各地好手使出渾身解數，並就寢技、對打、格鬥及演武四項展開激烈對決。三天賽事最終由新北市奪得14面金牌，成為此次比賽最大贏家。其中花蓮代表隊選手鄧皓翔也獲得男子組格鬥69公斤級的銅牌佳績。

裁判長王葉豪表示，就此次賽事觀察，「寢技」項目的選手技術發揮及教練指導專業度整體都相對提升。柔術源自日本戰爭時的武術，主要讓對手失去攻擊能力，並轉化為制服敵人、克敵制勝為主的技術，包括打擊技、摔擊技、關節技三項，演變成現今四個比賽項目的賽事。「寢技」以壓制關節為獲勝，「對打」結合踢打、摔踢及地板，「格鬥」以打擊、摔技及地板判定，「演武」則像跆拳道品勢，透過兩人套招，演練打擊技、摔擊技、關節技。而現代的柔道、巴西柔術、混合武術巴頓術和合氣道均由此演變而成。

今年全民運柔術競賽「寢技」項目奪得金牌選手分別為男子組：56公斤級-苗栗縣徐仕瑾；62公斤級-新北市方冠傑；69公斤級-桃園市林右；77公斤級-台中市李天佑；85公斤級-台北市魏居正；94公斤級-新北市林諾男；94公斤以上級-新北市林維祥。女子組:48公斤級-新北市黃偵玲；52公斤級-台中市陳勁穎；57公斤級-台中市張庭瑋；63公斤級-台中市李宛庭；70公斤級-高雄市黃詩涵；70公斤以上級-新北市許舒晴。

「對打」項目奪得金牌為男子組：56公斤級-桃園市劉柏希；62公斤級-台中市楊俊霆；69公斤級-台中市詹皓程；77公斤級-台北市陳右恩；85公斤級-台北市高嘉淇；94公斤級-新北市陳鵬宇；94公斤以上級-新北市林維祥。女子組：45公斤級-苗栗縣黃庭芳；48公斤級-新北市林筑筠；52公斤級-台北市吳玉婷；57公斤級-高雄市莊雪吟；63公斤級-南投縣鄭予靜；70公斤級-苗栗縣張穎竺；70公斤以上級-台東縣楊憲慈。

「格鬥」項目奪得金牌為男子組：56公斤級-新北市陶奕儒；62公斤級-高雄市李稘錄；69公斤級-桃園市林右；77公斤級-宜蘭縣張煥宜；85公斤級-高雄市尤凱文；94公斤級-台北市陳楓舜；94公斤以上級-新北市陳聖閔。女子組：48公斤級-新北市黃偵玲；52公斤級-台北市吳玉婷；57公斤級-新北市蕭惠珊；63公斤級-新北市林怡汝；70公斤級-台東縣張思慈；70公斤以上級-屏東縣施劉俐伶。男子組雙人演武項目奪得金牌為：新北市的王柏翔級張詠仕。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站

https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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