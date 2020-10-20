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快訊／台61快速道重大事故！聯結車撞翻灑水車　往八里淡水全堵

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▲▼台61車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台61車禍，小貨車翻覆。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區台61線22K西濱公路東華路口，20日下午4時58分發生50歲陳姓男子聯結車追撞停等紅燈的灑水車，造成灑水車當場翻覆，司機受困駕駛座，警消獲報到場，利用破壞器材救出駕駛，幸好僅受到擦挫傷，事故影響北上2線道，造成交通受阻，目前還在排除中。

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▲▼台61車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台61車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台61車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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