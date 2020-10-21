雙鋼印「蜜粉黃」口罩10/23起開賣　今晚先搶極光綠：實品照美炸

▲蜜粉黃口罩。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

萊潔「玩色．蜜彩系列」醫療口罩共推出3個清新色，先前市面上已陸續發售蜜光橘及雪花白兩款，10月23日起，丁丁連鎖藥局則將首波開賣「蜜粉黃」口罩，且目前已採「雙鋼印規格」，民眾可以安心購買。此外，今（21日）晚8點整，萊爾富也將開放預購萊潔「極光綠」口罩，數量共達3萬盒，每人限購1盒。

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▲口罩實品照。（圖／萊禮生醫提供）

萊潔「蜜粉黃」口罩23日起，將於丁丁連鎖藥局首波開賣，一盒50入裝，定價399元，且此次販售的口罩已採「雙鋼印規格」。此款口罩日後也將於維康醫療用品、大樹連鎖藥局、佑全連鎖藥妝、札幌連鎖藥妝、家樂福陸續上市，詳情則以通路公告為準。

此外，萊潔「玩色．炫彩」系列的極光綠醫療防護口罩也將於今（21）日晚上8點整，在萊爾富開放首波預購，貨量共達3萬盒，一盒50入裝，定價399元。

▲▼極光綠口罩實品照。（圖／萊禮生醫提供）

►►其他販售資訊：

松果購物：

(1) 19日至25日都將販售上好生醫醫療口罩（國旗款／迷彩款），一盒50入，售價799元，每日限量50盒。

(2) 19日至25日都將販售善存醫療迷彩口罩，一盒50入，2盒1294元，每日限量50盒。

7-11：

21日早上11點將販售康乃馨立體醫療口罩（兒童專用），一盒30片裝，定價360元；限定OPEN POINT會員才可購買，數量有限，售完為止。