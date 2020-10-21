花東首例！代售實名制口罩33萬未繳國庫　藥局遭強制執行

▲花蓮分署率員赴藥局強制執行並查扣動產。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一家健保特約藥局幫忙代售防疫實名制口罩，拖欠近6個月繳銷售費用33萬元未繳交國庫，遭衛生福利部食品藥物管理署移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，20日藥局遭到查扣動產，藥局負責人請求下個月辦理分期付款償還。

因肺炎疫情，國內口罩從今年2月6日開始實施實名制購買，由健保特約藥局協助代售，而協助販售的健保特約藥局，需要把代售費用上繳給國庫。

▲查扣各類保健食品總計47項物品。

花蓮一間代表售藥局，從2月到7月代售口罩，代售款累積33萬元並未上繳，8月間遭衛生福利部食品藥物管查扣各類保健食品總計47項物品。署催繳未果後，上月移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。

▲藥局負責人當場請求以分期付款方式償還。

花蓮分署指出，因催繳未集而強制執行，20日由行政執行官率書記官等會同食品藥物管理署代理人到藥局執行查封動產，現場扣回各類保健食品總計47項物品。

花蓮分署表示，負責藥師當場請求，將於11月擇期至花蓮分署辦理分期繳納，並同意分署就查封物品變賣，以清償欠款。此案也是花東地區藥局因欠繳代售防疫口罩費用遭移送執行首宗案例。

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