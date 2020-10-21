疫情是新牛市的開始！　台新投顧總經理：低利率結合新科技會延續3到5年

▲台新銀行舉辦第二屆「2020台新中小企業創新論壇」。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）仍在發酵，台新投顧總經理李鎮宇在「2020台新中小企業創新論壇」中指出，低利率結合新科技是未來3到5年的趨勢。

李鎮宇指出，全世界經濟狀況最差是3月，但現在慢慢復甦，又要冬天，許多民眾擔心疫情再度復發，「但疫情不會像上次那樣，第一，大家都有因對的經驗；第二，病毒會極小化。」

談到疫後經濟，李鎮宇指出，低利率是未來3到5年的趨勢，3月全球鬧股災的時候，被很多法人問起，這一波衝擊是新牛市的起點還是舊牛市的延續，但他認為「是新牛市的開始」。

未來低利率持續的同時，也會結合新科技，李鎮宇強調，就像新冠肺炎（COVID-19），讓以前覺得遙遙無期的是，瞬間就來到眼前，不僅外送平台現在一個月1800萬單，線上會議也竄起。

台新銀行昨日舉辦第二屆「2020台新中小企業創新論壇」，以「疫後世界台灣中小企業的關鍵行動」為主軸，討論中小企業如何跟進全球變化。

美國大選在即，李鎮宇表示，有段時間 很多人說美股漲，川普當選沒問題，但內部漲最多的是綠能，從9月底到這一波漲了20%。

近期共機頻擾台灣。中國大陸崛起去挑戰美國霸權，兩國衝突遲早，跟拜登，或是川普當選都沒有關係，選後不變的還是兩國在國際市場上的對抗，市場擔心越接近選舉，波動就越多，目前有三個情境，沒有勝負會是市場最擔心的，所以事前準備是必須，「一定要做好避險。」如果川普連任，美元會持續走強，且他偏好能源股、科技股；若是拜登，美元會走弱。