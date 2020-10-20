傳染力更猛烈！染病速度加快　挪威驚見變種新冠病毒

▲新冠病毒電腦3D繪圖。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

全球新冠肺炎疫情至今仍未見曙光，歐洲進入秋季後疫情又出現惡化趨勢。挪威公衛醫師認為，當地可能出現變種新型冠狀病毒，臨床觀察到傳染力更強，傳播速度更快。

根據挪威《世道報》（VG）報導，挪威沿海城市特隆赫姆（Trondheim）近期爆發社區感染疫情，當地衛生部門16日將病毒樣本送至挪威公共衛生研究所（NIPH）進行分析。特隆赫姆資深市政醫師羅斯塔德（Tove Røsstad）表示，「初步評估，這是過去在挪威從未出現過的新變種病毒。」

羅斯塔德表示，目前還不清楚這種變種病毒的真正屬性，包括是否比其他病毒株更具傳染力或是其他特徵，但她在特隆赫姆最近新增案例上觀察到，病毒似乎變得「更容易傳染」。

她表示，「我們發現傳染變得更容易，不一定要像過去認為的那樣近距離接觸。此外，發病後的病程速度也更快，病徵的表現似乎不太相同。」根據報導，該變種病毒目前被稱為M439K，屬於B.1.5分支。

據悉，挪威已有至少35例確診病例與特隆赫姆有關，並有1500名接觸者被隔離。光在上周末，特隆赫姆市就通報8例新增病例，其中6例都與當地兩間酒吧和一間理髮廳有關。

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