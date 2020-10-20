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4款疫苗進入臨床三期　陸衛健委：年底產能可達6.1億劑

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▲▼大陸浙江省嘉興市疾病預防控制中心15日公布「新冠疫苗接種的有關說明」。（圖／路透社）

▲大陸官方稱年底新冠疫苗產能將達6.1億劑。圖為大陸浙江省嘉興市疾病預防控制中心15日公布「新冠疫苗接種的有關說明」後，對特定人群緊急接種疫苗。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國務院今天就新冠疫苗舉行發布會，會上國家衛健委技發展中心主任鄭忠偉表示，預計到今年底，大陸新冠疫苗的年產能可達到6.1億劑，明年還會在此基礎上有效擴大；科技部社會發展科技司副司長田保國說，現有4款疫苗，已進入III期臨床試驗，共接種約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報告。

鄭忠偉強調，中國新冠疫苗的價格，首先堅持企業主體定價，同時堅持幾個基本原則，一個是公共產品屬性原則，定價一定不是以供需作為基礎，而是以成本；二是根據大眾對新冠疫苗接種的意願和需求進行新冠疫苗的定價。「定價一定是在大眾可接受的範圍內。」

他並重申當前對部分地區、人員「緊急使用新冠疫苗」，會嚴格按照有關規定，包括全部完成動物實驗、1期試驗和2期試驗，另在啟動前，優選的新冠疫苗包括滅活疫苗等，已經獲批展開第三期試驗。

田保國進一步表示，大陸已經有13個疫苗進入了臨床試驗。其中，滅活疫苗、腺病毒載體疫苗兩種技術路線，共有4個疫苗進入了III期臨床試驗。

他說，4個進入III期臨床試驗階段的疫苗，總體上進展順利，截止到目前共計接種了約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報告，初步顯示了良好的安全性。

至於病毒變異問題，田保國說，病毒是有變異，但是變異不大，屬於正常範圍的變異的積累，沒有對疫苗研發造成實質性的影響。

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