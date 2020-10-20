首屆崑山盃咖啡拉花競賽　翁巧蓉「台灣獼猴」奪大專冠軍

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，舉辦第1屆崑山盃咖啡拉花競賽，由崑大餐飲系1年級翁巧蓉、台南高商的凃雅芳勇奪大專組及高中職組冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來咖啡在台灣發展已越來越多樣化，咖啡調製技術儼然成為許多餐飲科系重視的課程之一，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，舉辦第1屆崑山盃咖啡拉花競賽，聚集全國大專院校選手20組、高中職選手58組共同競秀，由崑大餐飲系1年級翁巧蓉、台南高商的凃雅芳勇奪大專組及高中職組冠軍。

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第1屆崑山盃咖啡拉花競賽吸引全國破百名參賽選手報名，更有來自金門的優秀選手與會，經過初步遴選，僅78組選手獲得參賽資格。競賽分為大專組及高中職組，在激烈的賽事中，崑大餐飲系學生翁巧蓉以流暢的拉花技巧畫出了1隻台灣獼猴，獲得評審青睞，抱走大專組冠軍，亞軍由國立空中大學的李永獻奪得，高中職組冠亞軍則由台南高商凃雅芳和高餐附中姜伶蓉拿下。

這次競賽邀請到的評審團隊陣容相當堅強，包括曾奪得2018WCE世界拉花大賽台灣冠軍的邱祥安，以及2019WCE世界盃拉花大賽亞軍的陳顥元等業界專家。兩位感官主審老師同時在現場大秀冠軍拉花展演，過程中讓學生們從參賽選手的身分化身為評審。邱祥安表示，此橋段安排，能讓參賽學生理解評審的評比標準，他們不藏私地將獲得冠軍的技巧傳授給大家，讓學生們直呼收穫滿滿。

有別於一般咖啡拉花比賽，本次賽制將咖啡出杯過程中的「服勤與顧客觀注力」加進評分，希望學生們除了拉花技巧外，更能站在顧客角度去思考。陳顥元提到，咖啡最終的目的還是要端給顧客，因此首要條件是顧客的心情，顧客能不能感受到自己想表達的意思才是最重要的，其次才是拉花的技巧，這些都是選手必須關注的重點。

負責競賽辦理的餐飲系施智偉老師說明，藉由舉辦競賽，提供學生交流的平台和相互觀摩學習的機會，亦能讓全國大專院校及高中職學生體驗該校豐沛的學習資源，崑大為培養學生職場專業能力不惜砸重金添購設備，比賽場地「飲料調製實習教室」便耗資逾千萬打造，場內各項專業設備均比照世界賽事規格，且通過勞動部「飲料調製乙、丙級術科技能檢定考場」認證，提供學生對於飲料調製、吧台管理與實務、咖啡調配和拉花技術訓練和等實作場域。期許協助提升學生視野及實務技能至國際水準，進而促進台灣咖啡產業的發展。

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