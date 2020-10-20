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網美加牛奶、加雷夢拚創意　潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨

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▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲雀巢冰萃濾袋咖啡新上市，用冷水就能沖泡出好喝的冷萃咖啡，吸引網友紛紛入手開箱。（圖／取自C channel C girls’ IG，下同）

消費中心／綜合報導

喝咖啡已不光是為了提神醒腦，而是現代人最潮的事。近期網友瘋傳一款新上市的濾袋咖啡，只要用冷水就能沖泡出好喝的冷萃咖啡，冷泡讓咖啡口感滑順不苦澀，還可以按照個人喜好創意喝，因此一上架就狂賣到缺貨，讓許多網美網帥急著入手開箱跟風潮一下，其中熱愛開箱實測的Youtuber「那個女生KIKI」更挑戰一日5餐全吃甜食，僅靠解甜膩神隊友「雀巢冰萃濾袋咖啡」救援，令人大嘆AMAZING！

▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲Youtuber「那個女生KIKI」更挑戰一日5餐全吃甜食，僅靠解甜膩神隊友「雀巢冰萃濾袋咖啡」救援。

咖啡潮創意！KIKI一日五餐甜食搭著喝＆網美不藏私喝法公開

近期「那個女生KIKI」透過影片分享自己從起床開始，挑戰一整天連吃5餐網路人氣甜食，從甜蛋餅、甜味火鍋、壽司蛋糕一路吃到甜披薩和紅豆餅，各式各樣令人大開眼界的甜食餐點，確實吃到最後讓KIKI坦言有點膩到受不了，還好她聰明拿出秘密武器「雀巢冰萃濾袋咖啡」，搭配不同沖泡時數的冰萃咖啡滿分救援完成任務！

▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲KIKI發現咖啡浸泡過程在不同時間點，喝起來的口感、風味皆有不同的層次。

影片中KIKI一整天分為1小時、4小時、8小時、12小時等不同時間點飲用，發現雀巢冰萃濾袋研磨咖啡浸泡過程在不同時間點，喝起來的口感、風味皆有不同的層次，剛好搭配各項甜食餐點神解膩，不論搭餐或直接飲用都能令人喝著喝著就愛上。

▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲圖片取自C channel C girl - Jiang_1214簡單加入冰塊就變成一杯香濃順口的美式。

▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲圖片取自C channel C girl - docoa_daily巧手做出美美的漸層拿鐵。

▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲圖片取自C channel C girl – Sooooofia1994推薦可依喜好添加檸檬做成爽口的西西里咖啡。

其他網美們也發揮個人創意，於Instagram分享各種特色喝法與飲品美照，像是Jiang_1214簡單加入冰塊就變成一杯香濃順口的美式；docoa_daily巧手做出美美的漸層香醇拿鐵，看起來又美又好喝；Shuching73直接把雀巢冰萃濾袋研磨咖啡外帶到戶外，野餐時浸泡加上大量冰塊，太陽下瞬間沁涼，Sooooofia1994推薦可依喜好添加檸檬做成爽口的西西里咖啡，最令人驚豔的是shinysusu直接把雀巢冰萃濾袋研磨咖啡拍成時髦的選物店精品，美呆的打卡照，再不跟風入手潮一下真的對不起自己。

▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲圖片取自C channel C girl - shinysusu拍出選物店的精品質感，美到生火！

雀巢冰萃咖啡簡單喝、喝起來不簡單！

雀巢冰萃濾袋研磨咖啡沖泡簡單，只需使用冷水充滿160~300c.c.放入冰箱靜置，一覺醒來就能享受美味又方便的好咖啡，尤其怕燙、愛喝冰的「貓舌頭們」，終於可以暢快享用美味的冷萃咖啡。

▲▼網美拚創意！加奶、加雷夢潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨。（圖／翻攝自IG）

▲圖片取自C channel C girl - Shuching73直接把雀巢冰萃濾袋研磨咖啡外帶到戶外，加上冰塊超沁涼。

而且雀巢冰萃濾袋研磨咖啡讓人人簡單喝、但喝起來可不簡單，從選豆、烘焙到研磨步步講究，嚴選高品質100％阿拉比卡咖啡豆、指定烘焙風味以及雀巢咖啡實驗室調配最適研磨刻度，打造出富有層次的甘甜醇厚風味～從1小時後立即飲用的清爽口感，到12小時後濃郁的咖啡口感不僅酸中帶甜，香氣也慢慢萃出果香、巧克力香等豐富變化，難怪雀巢冰萃濾袋研磨咖啡剛在全聯上架就狂賣到缺貨，還沒搶到的人別難過，快筆記下來，把握10/16~10/29期間的優惠檔期入手更划算。

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