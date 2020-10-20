忘拔鑰匙遇好心人「貼紙條」　網友一看秒傻眼：整人嗎？

▲新車通常都會有兩把鑰匙以備不時之需。（示意圖／取自免費圖庫Pxabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

在步入社會工作後，不少人會選擇機車做為平時代步工具，卻常常有停好車後忘記拔鑰匙，然後直接離開的情況發生，如果遇到好心人幫忙拔鑰匙，那可謂運氣爆棚。不過，有名網友18日在臉書社團《爆怨2公社》PO文表示，自己就是忘記拔鑰匙，回到現場發現機車還停在原地，卻被貼一張紙條留言，紙條內容讓網友笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，自己停好車後忘記拿鑰匙，回來現場看到一張紙條寫著，「你的key沒拔走，好心的我幫你放車廂裡，不用謝我」。如果遇到這種情況，事後還要請鎖匠師傅開鎖，才能順利拿到自己愛車的鑰匙。

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▲忘記拔機車鑰匙，遇到好心人幫忙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

對此，不少網友看完貼文後留言，「總比被騎走好吧」、「比悲傷更悲傷」、「脫褲子放屁」、「我的好心人比較聰明，都放置物箱」、「這世界真的有好人」、「重點是車廂有上鎖嘛」、「車被騎走跟找開鎖、只能選一個阿」、「幸好還看得到紙條」。

不過也有網友指出，「夠細的話可以把椅子扳起來手伸進去拿」、「座墊用力往上扳，手伸進去摸」、「這是舊聞了」。