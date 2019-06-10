愛車驚見數道紅色刮痕　她PO「正義紙條」：你會有好報的

▲女子愛車遭撞擊，右側車門多了好幾道紅色傷痕。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

記者孫于珊／綜合報導

「怎麼可以撞到了還落跑！」一名林姓女子將她的白色愛車停在台中牛排館停車場，竟發現車身多了好幾道紅色傷痕！同時也發現一張紙條，上頭披露了罪魁禍首！林女很感激留紙條的人，希望能聯繫到對方表示謝意，同時也已經報警處理。

林女表示，由於擦撞痕跡在副駕，當時直接上駕駛座開車，所以第一時間沒看到，直到隔天才發現愛車受傷了，也才注意到夾在雨刷上的「正義紙條」。

林女在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，「雖然還沒找到車主，但還是謝謝好心人！好心人你會有好報的，如果你看得到這張你寫的紙條，希望你能聯絡我，我會好好的謝謝你！」

▲好心人留下紙條，披露肇逃車號，希望能幫上忙。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

網友對此回應：「台灣真的需要正義的人」、「要好好感謝一下好心人！」「希望目擊者看到可以跟妳聯繫」、「希望能找到肇逃的車主」；也有網友對於肇逃者很氣憤，「肇事逃逸的不能輕易原諒！」「很可惡！居然撞了就跑」、「為何撞到的人都不會覺得抱歉？」甚至有網友質疑肇事者「是喝酒了嗎？居然可以擦成這樣…」。

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