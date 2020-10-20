總統府回應NCC換照：在台灣採訪很自由　在大陸聽訓是沒自由的

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對電視台換照風波，被藍營人士認為是限制言論自由。總統府發言人張惇涵20日表示，在台灣採訪應該都可以充分感受到自由，不像在中國大陸，聽訓是沒有自由的。

有關電視台換照的風波，行政院長蘇貞昌上午受訪時，嘲諷前總統馬英九執政時期，曾撤照停播年代綜合台，是否因為有干預、有經驗，「以為現在我也會干預、也有辦法干預」。

對此，馬英九辦公室也馬上回擊，強調年代綜合台並非新聞台，蘇貞昌卻將其節目廣告化問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，根本是魚目混珠，再騙人民，也凸顯蘇貞昌毫無保障無言論自由觀念。

對於此一事件，張惇涵下午出面受訪表示，NCC會依照相關法令跟程序做換照審查，相信對任何個案都會審慎、審酌的審查，總統府不會涉入，也會尊重NCC的專業判斷。

至於所謂牽涉言論自由一事，張惇涵向在場所有記者表示，在場大家都是記者，在台灣採訪，應該都可以充分感受到自由，不像在中國大陸，聽訓是沒有自由的。

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