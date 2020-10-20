被質疑美國大選挺川普「押錯寶」　總統府：這是外行的說法

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

美國將於11月3日進行總統大選，外界有人質疑蔡英文政府「押錯寶」，認為民主黨候選人拜登可能會勝選。對此，總統府發言人張惇涵20日表示，不知道有些人是誰，但如果他們這樣講，這是外行的說法。

張惇涵表示，他國的內政，我們向來是不會評論；不過，我們的政府及民間跟美國各界、各政黨都有不錯的溝通管道與交流方式。他強調，相信台灣與美國關係會在目前的連好基礎上繼續有持續、良好的發展。

有關美國大選的選情，美國總統川普與民主黨候選人拜登，22日將進行最終場辯論。據路透社報導，美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）19日宣布，新增一項規定，針對各項議題的15分鐘辯論內，雙方各自會有2分鐘發言時間，此時未發言的一方麥克風將不會收音，以確保2人有相等的發言期間，並不受干擾和影響。

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