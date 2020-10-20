酸侯友宜買警用裝備沒用　議員戴「天眼頭盔」：我瞬間變智慧戰警了！

記者羅婉庭／新北報導

民進黨新北市議員賴秋媚於市政總質詢時戴上「智慧戰警頭盔」走向站在備詢台的市長侯友宜，大酸「我戴上這頂帽子就瞬間變成智慧戰警」，質疑新北科技防衛城2.0計畫與科技裝備效能，同時批評新北市的治安沒有改善，槍擊案數量也是第三名的直轄市。





▲新北市議會第三屆第四次定期會市政總質詢，民進黨籍市議員賴秋媚質詢。（圖／記者湯興漢攝）

賴秋媚所戴的「警蜂動態影像蒐集機 辨識系統1.0」智慧頭盔連接雲端資訊，其功能為透過「天眼」分析影像，可以立即得知對象有無前科、是否為通緝犯，大幅節省警察查找資料的時間，隨著科技建警計畫，未來警察可透過物聯網和智慧裝置變成「智慧戰警」。

賴秋媚戴上頭盔後走向侯友宜，說「我瞬間就變成智慧戰警，很厲害這樣」，同時詢問侯友宜採購數量。對此，侯友宜回應，中央有配發，計畫仍於試辦當中，逐步落成AI防護城Q。賴秋媚接著問，「智慧戰警頭盔是只要戴上去就變成智慧戰警嗎？」，市府一直在提倡科技辦案，包括無人機警隊，她質疑增加科技裝備反而造成勤務負擔，侯友宜則回應，智慧裝備真的可以提升勤務效率，破案率也會提升。

警察局長陳檡文表示，未來警察執勤時可使用穿戴裝置（裝配攝影機可直播的頭盔、智慧眼鏡、智慧手錶），頭上或身上的攝影機可連線系統，分析眼前影像，並將結果回傳至智慧眼鏡上，讓員警即時接收人車案物等訊息，同時利用智慧手錶監測警察的生理資訊確保安全。

陳檡文表示，目前新北科技防衛城2.0計畫仍於實驗階段，年底將會有實驗結果，頭盔數量新北市已經採購40頂，先以兩個分局試辦，最快年底就可以上路。





▲新北市議會第三屆第四次定期會市政總質詢，民進黨籍市議員賴秋媚質詢。（圖／記者湯興漢攝）