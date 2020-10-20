議員質詢嗆「民眾交通違規市長該負責」　侯友宜苦笑回應了





▲新北市議會第三屆第四次定期會市政總質詢。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市市政總質詢於20日開始，新北市議員鍾宏仁質詢時指出，侯友宜上任後交通違規罰單數增加，民眾違規被開罰政府要負責，市長也要負責，很多地方不違規也很難，直批市長是天龍國思維。對此，侯友宜回應，是因近年推行智慧科技設備，違規開罰數量才增加。

鍾宏仁指出，自從107年開始，新北市的交通違規罰單數一路增加，包括停車位太少、交通路線規劃缺失，他指出新莊副督心唯二兩座停車場，都改成BOT案（宏匯思源i-Tower、宏匯廣場），雖然能帶動地方經濟發展，但是民眾停車位減少，就是政策不夠周全。

為了因應新北市新莊區副都心住戶停車需求，市府原先規劃「停1」、「停2」兩地為大型停車場用地，合計能提供周邊住戶、公司共30644坪的空間供停放車輛，但後來新北市府為了「多目標使用」、「促商條例（BOT）」為名，將這兩處都外包給宏匯集團興建百貨商場，引發居民不滿。

侯友宜針對交通違規開罰數量逐年遞增說明，因為隨著科技進步，警用智慧裝備大幅提升，新北市更推行雲端監控影像，建置「e化天眼」是將監視器聯網進行即時影像監控及分析，查獲違規就立即開罰，也有利追蹤通緝犯。