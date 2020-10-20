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民進黨議員逼侯友宜表態2024　大罵老人痴呆症

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記者羅婉庭／新北報導

針對新北市長侯友宜是否表態參選2024總統，黨團總召林銘仁於市政總質詢時大罵侯友宜「老人痴呆症」，指出老人痴呆症沒辦法選總統的，老人痴呆症的候選人，人民不會投給他。

▲▼新北市議會第三屆第四次定期會市政總質詢，民進黨市議員以是否選總統的議題對侯友宜猛攻。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市議會第三屆第四次定期會市政總質詢，民進黨市議員以是否選總統的議題對侯友宜猛攻。（圖／記者湯興漢攝）

林銘仁質詢時問，天下雜誌民調施政滿意度全國第一，得獎後是否「全身都飄飄然」，侯友宜回應，民調只是參考，新北市還有很多地方沒做好。

林銘仁說，侯友宜是國民黨當紅代表人物，藍營基層期待他參選2024總統。對此，侯友宜表示，他從基層刑警一路歷練上來，對他的人生來說，明天與意外不知道哪一個會先來，只有努力活在當下認真務實做好現在的事情，2022與2024及要不要連任都太遠了。

林銘仁質詢指出，身為400百萬市民的市長，這樣營營苟苟的活著，符合市民的期待嗎？跟朱立倫有什麼不一樣，說「做好做滿」的空話，最後還是落跑。對此，侯友宜說，現在的市政工作做好，做不好的地方歡迎議員們批評指教。

林銘仁批評，侯友宜碰到敏感問題，只要能得到媒體關注的議題，就會發表意見，所以才說兩岸不該互相挑釁這種話。侯友宜則說，所有的敏感問題他都已經正面回應過了，林銘仁再度打斷，稱侯友宜的回答總是避重就輕、迴避問題，「全台灣2300萬人民都解讀你要選總統，卻不表態，只說要活在當下」。

最後，林銘仁直指侯友宜說，「你說過的話都像得到老人痴呆症！老人痴呆症沒辦法選總統的，老人痴呆症人家不會投給你，連連任都有問題！」

▲▼民進黨籍新北市議員林銘仁。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨籍新北市議員林銘仁。（圖／記者湯興漢攝）

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