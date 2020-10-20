再婚媽「領股利養6寶」告兒女討扶養費　前夫嘆：生完3個月就跑了

記者黃翊婷／綜合報導

人妻阿鳳（化名）與前夫育有一對子女，後來再婚生下6個孩子（皆未成年），日常生活開銷僅憑每年發放的一萬餘元股利根本不夠用，實在沒有辦法才決定提告，向前夫子女要求支付每人每月1萬837元的扶養費。法官認為她當年拋下才3個月大的孩子離開，形同惡意棄養，如今反過來要求扶養顯然有失公平，最終裁定駁回她的聲請。

▲阿鳳再婚後育有6名子女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，阿鳳與前夫離婚5年才再婚，並與第二任丈夫育有6名未成年子女，由於長期飽受精神疾病折磨無法外出工作，名下也只有已經下市無法出售的股票，每年最多只能領到一萬多元的股利，根本無法維持基本生活，因此決定提告向與前夫所生的一對子女討要扶養費，每人每月應給付1萬837元。

面對生母的要求，這對兄妹反控，當初雙親離婚他們一個2歲，另一個才3個月大，從小就是由祖父母、父親辛苦扶養長大，母親一走了之，完全不聞不問，也從來沒有回來探視家人，如今怎麼能反過來要求他們負起扶養義務。

▲前夫辛苦扶養一對兒女長大。

前夫也出庭證稱，之所以會離婚是因為相處上有摩擦，前妻生完小女兒大概2、3個月就離開了，「我不知道她去哪裡，也找不到人，後來透過岳母幫忙聯繫，告知如果不回家就離婚，後來就真的離婚了」，兩個孩子是他和父母一起扶養長大，期間沒有向前妻索討過任何扶養費。

高雄少年及家事法院法官採信前夫這一方的說詞，認為阿鳳無視稚齡子女有受扶養的需求，逕自離開且不曾聞問，從未參與他們的成長過程，反而與他人共組家庭、養育子女，長期以來無正當理由未盡扶養義務，行為形同惡意棄養，情節確屬重大，若強令兄妹倆支付扶養費顯然有失公平，最終裁定駁回她的聲請。