保全告討每月萬元扶養費　親弟揭「小三情史」佛心幫養小孩到大學

記者黃翊婷／綜合報導

黎姓男子因為車禍無法工作，因此提告希望子女每月給付1萬元的扶養費，卻意外揭發過去的「情史」。黎男的弟弟證實，哥哥外遇離婚之後，他看孩子年紀小小就沒人照顧，好心出手幫忙，結果一養就直接養到上大學，關係反而比身為生父的哥哥還要親。

▲黎男與孩子關係疏離。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

黎男在判決書中主張，他因為患有心血管疾病，無法負荷一般工作，謀生比較困難，先前唯一的收入是擔任保全，每月薪水約2萬3000元，後來出了車禍無法繼續工作，雖然他年輕時沒有好好扶養孩子，但在孩子就讀高中時期，曾出面協助辦理就學貸款，所以希望孩子現在能負起扶養義務，每月給付1萬元的生活費給他。

但黎男的小孩反駁，兩人雖然有血緣關係，但自從幼稚園起，父親就長年在外，幾乎沒有返家，對生活費也是不聞不問，「是叔叔把我養大，求學期間的學雜費用也都是叔叔提供，父親只有在高中時以監護人身分協助辦理學貸，沒有提供任何費用」，因此希望法官能減輕或免除對父親的扶養義務。

▲黎男的弟弟幫忙養小孩養到大學。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

黎男的弟弟也出庭證稱，哥哥以前是軍人，外遇之後離婚，因為無法將孩子帶去部隊，他不忍心就把小孩接到身邊照顧，上大學前的學費、生活費都是由他支付，「哥哥有拿幾千元來貼補家用，但20、30年來次數只有1、2次，也沒有特別來看望，他們（關係）不太親。」

由於黎男對於上述說詞並無異議，高雄少年及家事法院法官認為，他的行為顯然是無正當理由未盡到照顧及扶養義務，且情節重大，縱使他是生父，但現階段還不是無法維持生活之人，最終裁定駁回聲請，全案仍可提出抗告。