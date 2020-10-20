全台第2家好市多加油站每公升省3元　試營運首日她驚呆：有夠便宜

記者黃翊婷／綜合報導

好市多北台中店賣場預計11月20日開幕，加油站則在19日開始試營運。有女網友搶在試營運第一天的早上前往體驗，忍不住直呼「真的有夠便宜」，95無鉛汽油每公升20.7元，比中油便宜2.8元。

▲女網友直呼好市多加油站價格真的很便宜。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO好市多消費經驗分享區）

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北台中好市多加油站首日吸引不少會員前往加油，由於站內有24座加油島（全站自助式），加上加油島間距寬敞，即便前車尚未加油完畢，後車也可離開，現場也有不少工作人員指揮協助，流動速度其實很快，民眾大多沒有等太久。

而大家最關心的油價問題，根據好市多北台中加油站提供的資訊，98無鉛汽油為每公升22.3元、95無鉛每公升20.7元、超柴每公升17.9元，都比中油、台塑每公升便宜2到3元左右。

▲試營運首日的油價。（圖／記者游瓊華攝，下同）

一名女網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」PO文分享經驗，她表示，試營運第一天一早就跑去體驗，「真的有夠便宜」，95無鉛汽油每公升20.7元，相較於中油當天的油價每公升23.5元，整整便宜2.8元，而且自助加油速度很快，「好市多棒棒！」

據了解，好市多北台中店加油站是全台第二家好市多加油站，19日早上開始試營運，23日上午8點半舉行開幕典禮後正式開幕，但設施僅限會員使用，而且只接受好市多聯名卡及購物儲值卡，無法使用現金。

▼好市多加油站全站都是自助式的。