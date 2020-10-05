家當旅店住！離家夫留妻扛2500萬賭債　兒酸：跑路還記得找人簽牌

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）不滿經營建材行的丈夫阿興（化名）沉迷賭博，積欠農會、高利貸2500萬元的債務，幫忙還清又再犯，去年8月19日甚至離家出走，至今行蹤不明，她不想再次扛起龐大的債務，因此選擇訴請離婚，日前獲得高雄少年及家事法院裁准，全案仍可上訴。

▲阿興積欠2500萬元的債務。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

小鳳在判決書中提到，兩人是在1980年1月間結婚，婚後育有兩子兩女，目前皆已成年，原本一家人靠著經營建材事業維生，哪知道丈夫自2005年起沉迷賭博，隔年更把家當成旅店，只有需要休息時才會回來，接著開始索要錢財，「如果我不從或規勸他戒賭，就會遭到大聲咆哮或丟擲物品，我為了家族和諧一再吞忍不願提告，從那時候起，我們就一直分房睡了。」

更讓小鳳心寒的是，阿興為了籌出賭金，自2008年起拿名下土地向農會抵押借款，2014年間還聲稱借款金額不大，可以自行處理，直到2018年驚覺無力償還，她才知道原來丈夫前前後後向農會及高利貸借款2500萬元，「我匯款給他清償借款，他還是不知悔改，2019年7月間以各式票據對外借款鉅額，同年8月隨即離家出走，不知去向」，留下她和孩子們面對債務人的追討，長期下來身心俱疲，加上無法聯繫上丈夫，這才決定硬起來提告離婚。

▲小鳳形容丈夫根本把家裡當旅店住。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

兩人的兒子也到庭證稱，父親長期賭博，包含麻將、天九牌、地下運動簽賭、六合彩、賽鴿等等，把建材行丟給母親獨自管理，鮮少參與事業經營及家庭生活，「我從小到大經常看到爸媽為錢吵架，爸爸賭博沒錢就會跟媽媽拿，沒拿到就大小聲，也曾動手打媽媽，這2、3年更頻繁，要不到錢就摔東西」，跑路離家之後也沒有跟他們聯繫，2019年8月間地下錢莊的人跑來討債，是叔叔出面幫忙處理，「爸爸在離家期間還叫表弟幫忙簽牌，積欠的債務是由媽媽和我幫忙償還。」

由於阿興經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，高雄少年及家事法院法官勘驗小鳳出示的錄影檔案，確認2019年8月間的確有多名人士前往他們家討債，再斟酌證人的證詞，確定他是無預警離家，留下妻兒面對高額債務及債務人催討，最終採信妻子的說詞，判准兩人離婚，全案仍可上訴。