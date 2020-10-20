就愛這款「軍中霸主級飲料」！女中士搬5箱回家喝　結局慘賠13倍

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍吳姓女中士去年11月29日趁著在彰化營區服務的機會，搬走5箱有「軍中霸主級飲料」之稱的阿薩姆系列飲料，並開車載回位於台中的住家供親屬飲用；事跡敗露後她辯稱有經過許姓士兵同意，但彰化地院法官不採信，日前被依陸海空軍刑法判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，相當於是飲料金額的13倍。

▲吳女堅稱沒有偷竊，搬飲料過程有數名官兵目睹，都沒人制止。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，吳女2019年11月29日中午12時許搬走營區內2箱阿薩姆紅茶和3箱阿薩姆奶茶（總價值約1080元），接著自行開車載回台中市的住家，直到同年12月6日才被軍中同仁發現，急忙歸還搬走的5箱飲料。

吳女辯稱，當日的確有把5箱飲料搬回家，但絕對沒有任何竊盜的意思，「之前部隊有多的飲料、麵包，長官會在群組問有沒有人需要，我無意竊盜，我當時以為擔任伙委的許姓女兵有同意權，問過她之後才拿的」，況且搬飲料時也有其他官兵目睹，也都沒有人上前阻止。

不過，嚴姓組長證稱，軍中發放飲料一是發給個人，不喝可以自由處分，二是沒發完的會留為庫存，或是留待下次發放時再一併給，直到整個任務結束前，才會詢問上級（連長或營長）看剩下的飲料要怎麼分配，這並非伙委可以決定的事，再說了，發飲料一定是散裝的，哪有可能直接整箱搬，那些一定是庫存品，「她（吳女）也不是第一年當兵，這些發放流程她一定知道。」

▲吳女自己開車把飲料載回家。

而目睹搬飲料過程的陳姓伙房兵也證稱，軍中有階級關係，看到吳姓中士的行為也只能跟上級回報，一層一層報上去，不能越級，「她是中士，我是伙房兵，我看到她搬飲料，礙於階級關係也不能說什麼。」

彰化地院法官認為，吳女貪圖小利竊取部隊財物，犯後矢口否認，經要求返還卻只先搬回2箱，嚴姓組長清點後發現數目不對，才補上另外3箱，顯見犯後態度不佳，至今也沒有達成和解，最終依陸海空軍刑法第76條第1項第8款之在營區竊盜罪，判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。