發燒堅持陪小三出遊！人夫玩完變急性肺炎　正宮一招贏回464萬元

記者黃翊婷／綜合報導

小春與阿志結婚超過40年，沒想到阿志退休隔年就故意不給她任何生活費，甚至為了陪「女性友人」出遊，不顧已經發燒硬要去玩，回來之後爆發急性肺炎住院，可見兩人的交情根本已經超越友誼，因此決定提告請求離婚，同時爭取464萬多元的夫妻剩餘財產差額分配，最後通通獲判准許。

▲小春發現丈夫退休之後外遇。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

小春在判決書中主張，婚後為了致力照顧家庭選擇辭職，家中經濟來源全倚靠丈夫，2015年11月丈夫領到400萬元退休金、月退2萬5000元，卻從2016年起故意不再給她生活費，逼不得已才向已經成年的子女求助，況且兩人婚後紛爭不斷，丈夫多次施以肢體暴力及言語恐嚇，飆罵髒話「X」、「臭你媽的」、「王八蛋」等等，讓她長期承受極大的精神痛苦。

更讓小春心寒的是，在提告前2年，丈夫時常為了取悅「女性友人」，每天搞到凌晨3、4時才回家，甚至不顧已經發燒了，仍要一起出去玩，回來後爆發急性肺炎住院。另外，還有一次阿志因為半夜因心肌梗塞、急性肺炎送醫，孩子接獲病危通知回家整理物品，沒想到竟然發現父親幫別人養小孩長達20年的證據。

▲小春多次為了外遇的事情與阿志爭吵。

面對妻子的指控，阿志反駁，每個月都會給小春2萬5000元至2萬7000元不等的家用，而且他是在2010年3月間退休，由於退休金花用殆盡，2016年時才沒有給妻子生活費，真要說起來，遭到惡意遺棄的應該是自己，「她2016年9月自行離開高雄，北上與孩子同住，丟下我一個人不顧」，至於那名女性友人，兩人只是喝茶、打球的同好，並沒有發生婚外情。

不過，兩人的孩子到庭證稱，母親是在2016年間發現父親外遇，之後就長住在台北，雙方經常為了這件事吵架，加上父親常常有交際應酬，母親才會一直處於懷疑的狀態，後來父親因病送進急診，「我趕回去處理住院的事，結果收到那位女性友人傳來的LINE訊息，這才比較明確知道父親外遇的事。」

高雄少年及家事法院法官認為，小春主張阿志外遇，提供許多信件照片、對話紀錄、通話錄音為證，阿志在對話中曾說出「可憐的想睡的寶貝晚安」等親密言語，這顯然不是普通朋友之間會出現的談話，最後不採信他的說詞，裁准離婚，同時男方還得給付女方464萬9931元，全案仍可上訴。