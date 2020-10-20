美軍「朱瓦特號」驅逐艦測試　成功發射第一枚標準二型飛彈

▲DDG 1000成功進行了帶有標準二型的MK 57垂直發射系統的首次實彈試驗。（圖／擷取自美國海軍網站）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

美軍「朱瓦特號」驅逐艦（USS Zumwalt, DDG 1000）在10月的海軍航空武器中心海上試驗場，成功完成了帶有標準二型飛彈（SM-2）的MK 57垂直發射系統的首次實彈試驗。

根據美國海軍官網，朱瓦特號於此次測試，成功展示偵察、跟踪和打擊帶有SM-2的反艦導彈威脅的能力；結構性試驗火力可以了解艦船的材料在武器射擊時受到衝擊和抗震的能力，並測量了射擊實彈所造成的任何危害或退化情況。

朱瓦特號長182.9公尺，寬24.6公尺，艦體設計比其他驅逐艦長且寬，多出來的空間，主要是為了執行各種水面、海底和航空任務。

▲美軍朱瓦特號驅逐艦（DDG 1000）。（圖／達志影像／newscom）

DDG 1000上尉馬特.施羅德（Matt Schroeder）表示，今天的成功不僅證明了該艦的導彈發射能力和進行自衛的能力，且是朝著海軍更先進的戰鬥系統測試和作戰邁出的重要一步。特指揮官加里.凱夫（Gary Cave）上尉說，「這是我們一直期待的一天，並展示了我們為增加地面的戰鬥能力所邁出的步伐。」

DDG 1000在今年早些時候已經安裝了足夠的戰鬥系統，以使海軍能夠最終進行海上測試的下一階段，這艘船將在聖地亞哥，繼續進行戰術訓練和模擬作戰情景，以支持在2021年實現初始作戰能力的目標。