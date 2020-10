澳洲睽違13年再加入！反制中國　美日印澳聯合海上軍演11月登場

▲澳洲海軍巡防艦安札克號(HMAS Anzac)。(圖/ 翻攝自澳洲海軍官網)



文/中央社記者丘德真、楊明珠/雪梨、東京20日專電

回應印度國防部邀請,澳洲宣布參加今年11月美日印澳四國共同派遣海軍出席的「馬拉巴軍演2020」。輿論認為,此舉將會觸怒正在印太地區展開軍事擴張的中國。

澳洲外交部長潘恩(Marise Payne)及國防部長雷諾茲(Linda Reynolds)昨晚發表聯合聲明,表示澳洲將會應印度邀請,參加「馬拉巴軍演2020」(Exercise MALABAR 2020)。

聲明指出,即將在11月舉行的海上軍演,將會令與印度、美國、日本和澳洲這些「重要的區域防衛夥伴」連結起來。

雷諾茲在聲明中表示:「馬拉巴軍演是高端的軍事操演行動;其重要作用在於它將提升澳洲海軍戰力、加強緊密夥伴之間的建立共同行動能力,並且展示我們支持一個開放繁榮印太地區的共同決心。」

雷諾茲還指出:「馬拉巴軍演也展示印太地區四大民主國家之間的深度信任,以及為了共同防衛利益的合作意志。」

Following an invitation from #India, Australia will participate in Exercise MALABAR 2020. The exercise will bring together four key regional #defence partners - India, the United States, Japan and Australia - in November 2020. @MarisePayne @DeptDefence pic.twitter.com/bymcOX3ILL