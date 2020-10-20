澳洲睽違13年再加入！反制中國　美日印澳聯合海上軍演11月登場

▲澳洲海軍巡防艦安札克號（HMAS Anzac）。（圖／ 翻攝自澳洲海軍官網）



文／中央社記者丘德真、楊明珠/雪梨、東京20日專電

回應印度國防部邀請，澳洲宣布參加今年11月美日印澳四國共同派遣海軍出席的「馬拉巴軍演2020」。輿論認為，此舉將會觸怒正在印太地區展開軍事擴張的中國。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）及國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）昨晚發表聯合聲明，表示澳洲將會應印度邀請，參加「馬拉巴軍演2020」（Exercise MALABAR 2020）。

聲明指出，即將在11月舉行的海上軍演，將會令與印度、美國、日本和澳洲這些「重要的區域防衛夥伴」連結起來。

雷諾茲在聲明中表示：「馬拉巴軍演是高端的軍事操演行動；其重要作用在於它將提升澳洲海軍戰力、加強緊密夥伴之間的建立共同行動能力，並且展示我們支持一個開放繁榮印太地區的共同決心。」

雷諾茲還指出：「馬拉巴軍演也展示印太地區四大民主國家之間的深度信任，以及為了共同防衛利益的合作意志。」

Following an invitation from #India, Australia will participate in Exercise MALABAR 2020. The exercise will bring together four key regional #defence partners - India, the United States, Japan and Australia - in November 2020. @MarisePayne @DeptDefence pic.twitter.com/bymcOX3ILL — Linda Reynolds (@lindareynoldswa) October 19, 2020

潘恩在聲明中指出：「這次軍演的合作基礎，是來自澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）於2020年6月4日所達成，並且由本人與日本外務大臣茂木敏充於東京會面時進一步推動的『全面戰略夥伴關係』（Comprehensive Strategic Partnership）。」

潘恩說：「這將會提升印度、澳洲、日本和美國合作維護區域和平穩定的能力。」聲明還提到，澳洲上一次參加馬拉巴軍演，是在2007年。

日本放送協會（NHK）、澳洲人報（The Australian）和澳洲廣播公司（ABC）在昨晚相關報導中，均指澳洲參加「馬拉巴軍演2020」將會觸怒中國。

印度前海軍發言人夏瑪（DK Sharma）向ABC表示，由美、日、印、澳四國共同參與馬拉巴軍演，將有助反制中國在印太地區展開軍事擴張。

夏瑪批評中國在印太地區興建軍港，並且操縱多個太平洋島國。

夏瑪說：「中國的做法是先越過第一島鏈，然後就是第二島鏈。對此，日本在上面頂住，太平洋大概有美國在控制著，澳洲可同時顧及太平洋和印太區域，接著還有我們印度。」