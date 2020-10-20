美軍偵察機現身台灣東部空域！　經巴士海峽直奔南海

▲ 美國海軍偵察機稍早途經台灣東部海域，飛往南海。（圖／翻攝自臉書／台灣西南空域）
記者詹雅婷／綜合報導
臉書粉絲專頁「台灣西南空域」20日表示，美國海軍一架偵察機稍早途經台灣東部空域，飛越巴士海峽上空前往南海。
USAF RC-135W (#AE01CE) and USN EP-3E (#AE1D8A) approached China's eastern coastlines, as close as about 50NM, Oct 19. pic.twitter.com/0ElhcXKJG3— SCS Probing Initiative (@SCS_PI) October 19, 2020
此前，北京大學「南海戰略態勢感知計畫」表示，美軍一架RC-135W電子偵察機（AE01CE）及一架EP-3E電子偵察機（AE1D8A）19日飛到中國大陸沿海附近空域，前往福建、廣東近空進行偵察。
19日上午9時許，RC-135W電偵機往西飛行，在稍微轉北後沿海岸飛行，距離領海基線約74.83海浬，最終飛返沖繩嘉手納空軍基地。而EP-3E電偵機則是在同日下午1時許至2時許左右現身沿海，在沿海岸前進後往南飛，接著往東前進途經巴士海峽，距離領海基線僅約50海浬。
#美國空軍 #RC135 #62-4134 #台灣西南空域 巡邏任務結束，通過 #巴士海峽 返回 #嘉手納基地由台灣西南空域發佈於 2020年10月19日 星期一