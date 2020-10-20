川普批防疫隊長佛奇是「災難」　承諾競選團隊：我會連任總統

▲川普與支持者都不愛戴口罩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周一（19日）向競選團隊抱怨，首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）根本是個「災難」，而且令他非常失望，隨即他又保證，有條通往成功之路，讓他能在11月3日的美國總統大選獲勝。

路透社報導，川普向競選團隊打氣，並允許記者參加，他告訴團隊，「佛奇是個災難。如果我聽他的話，現在我們早已損失50萬條生命。」人在拉斯維加斯川普國際酒店（Trump Hotel Las Vegas）造勢大會上的川普說，佛奇上電視接受訪問會一直「爆炸」，但「如果你開除他的話，風波會鬧得更大。」

「大家都在說，『隨便啦，別再管我們了』，他們已經受夠了」，川普說道，「大家已經不想再聽佛奇或其他那些笨蛋說話了」。他甚至說，「佛奇是個好人，他在這裡已經500年了。」

79歲的佛奇是美國傳染病專家，亦被國際公認為世界領先的專家之一，任職生涯經歷過共和黨及民主黨籍的總統，歐巴馬也對他相當尊敬。佛奇多次表達對美國防疫政策的擔憂，但意見經常與長官川普相左，學界權威地位與川普眼中的「唱反調」，讓它變成白宮既難受又不能拔掉的「股中刺」。佛奇辦公室暫時沒有發表回應。