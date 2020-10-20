沙德爾最快今生成！周三起防「3天共伴效應大雨」　周末更冷探16度

▲氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時位於菲律賓東方海面，向西北西移動，時速25公里。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）最快今生成！中央氣象局預報員林定宜表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（20日）不排除成颱，周三至周五帶來一些水氣。氣象專家吳德榮則說，周三、周四「共伴效應」致使東北風水氣增，北部、東半部局部地區有較大雨勢；另外，周末清晨平地最低溫約降至16至18度。

陸上強風特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今晨對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風影響，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風影響，宜蘭及大台北地區天氣陰雨，全天氣溫僅約21至25度間，體感溫度濕涼；桃園、花東多雲局部短暫雨，清晨低溫約21至24度，中午前後桃園氣溫約25度，花東約29、30度；新竹以南地區天氣穩定晴朗，竹苗高溫可達27、28度，中南部甚至可達31、32度，但清晨僅約22、23度，日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應注意添加衣物以免受涼。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜提醒，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率。氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時位於菲律賓東方海面，向西北西移動，時速25公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

林定宜說，熱帶低壓朝西北西方向移動，今不排除成颱，今將通過呂宋島，周三到南海，對台灣沒直接影響，但周三至周五會間接帶來水氣，台灣附近較潮濕，桃園以北、東半部有雨，其中基隆北海岸、大台北山區有大雨機率；而東半部可能有點「共伴效應」，但屆時熱帶系統的距離遠近很重要，還要再觀察；至於新竹以南為多雲到晴。

林定宜表示，周六至下周一熱帶低壓或颱風遠離，水氣減少，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨；本周低溫仍有20度以上，但周五至周日比較涼，北台灣約20度。

▲▼熱帶低壓最快今成颱。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」提到，今晨2時氣象局潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，即將發展成沙德爾颱風，今晚通過呂宋島，周三晨進入南海；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式模擬路徑亦顯示，其路徑的分布以通過呂宋島，再偏西進入南海的機率為最高。

吳德榮指出，然而，潛勢預測圖與系集模式模擬皆顯示，其預測路徑有不確定性，或偏南？或偏北？卻是與東北風產生共伴效應強弱的關鍵，應持續觀察。



吳德榮進一步分析，最新歐洲模式模擬顯示，今東北風水氣略減、氣溫微升，大台北山區及東半部仍有局部短暫雨，大台北平地偶零星飄雨，桃園多雲時晴、新竹以南則是晴朗穩定的天氣；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬路徑顯示，其分布以通過呂宋島，再偏西進入南海的機率為最高。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）





吳德榮說，周三、周四共伴效應致使東北風水氣增多，北部、東半部局部地區有較大雨勢，應注意；周三北部、東半部及屏東轉有局部雨，中南部雲量漸增；周四北部及東半部有局部雨，中南部亦有局部短暫雨的機率，而山區較平地明顯，各地氣溫下降。



吳德榮表示，周五白天起水氣逐漸減少，各地為雨後多雲的天氣；周六至下周一各地將出現連續3日晴朗穩定、秋高氣爽的天氣；周五有一股微弱冷空氣南下，周末各地白天陽光下舒適、早晚因輻射冷卻加成稍有寒意，清晨平地最低溫約降至16至18度，早出晚歸應注意。