18歲獨子下課遭撞顱內出血昏迷　「監視器就這幾秒消失」父求真相

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台中18歲廖姓男子日前晚間騎車行經大里區國光路，卻在某賣場前遭黃姓駕駛開車撞飛，送醫急救至今仍昏迷不醒。由於行車紀錄器只拍到事發瞬間，為了還原車禍過程，廖父到處尋找監視器畫面，沒想到相關畫面的檔案竟然都離奇「消失」，讓他十分焦急。

▲事發現場模擬畫面。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，剛成年的廖男是家中獨子，15日晚間10時許下課騎車返家，沿著國光路往市區方向行駛，當時路旁的停車場突然駛出一輛轎車，他反應不及撞上，當場噴飛到分隔島旁邊，送醫急救仍因顱內出血、傷勢嚴重，至今還躺在醫院昏迷不醒。

廖父難過表示，事後四處尋求監視器或行車紀錄器畫面，希望可以還原事發現場的狀況，但不論是旁邊超市、車行還是正對著事發地點的監視器，相關畫面的檔案都離奇消失，就連對撞轎車上的行車紀錄器也只拍到車禍瞬間，「只照到左邊，駕駛座左邊，然後我兒子機車噴出去、人飛出去的畫面而已。」

▲附近居民猜測應該是騎士騎太快。

台中市霧峰警分局交通分隊長柯文彬表示，轎車駕駛是64歲的黃姓男子，他聲稱當時從停車場出來時，有先往左邊看，確定沒有車才右轉，沒想到右轉之後突然出現一輛機車，而且車速滿快的，才會發生車禍。

雖然相關的事故原因以及責任歸屬還有待警方進一步釐清，但網友們看完現場的模擬畫面，紛紛留言指出道路設計也有問題，「旁邊停一台車就是死角關鍵」、「出口左邊應該申請紅線，避免駕駛出去時的視線被阻擋，或者是在出口右邊裝設廣角凸面鏡」。

▼網友認為停車場出口有道路設計不良問題。