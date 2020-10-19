用微信賣毒咖啡包、安非他命　屏東19歲男與2同夥被逮

▲屏東縣東港警分局查獲黃姓男子涉販售毒咖啡包，查扣毒品及百萬名車 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警警分局於1個多月前執行網路巡邏，發現高雄市黃姓男子利用微信等工具散播販毒訊息，企圖逃避查緝，經報請屏東地檢署指揮偵辦，搜索查扣26包毒咖啡包、百萬名車及連同他在內3名嫌犯，訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，檢方以犯罪情節重大等向法官聲押獲准，持續向上溯源追查上游藥頭。

▲毒咖啡包。

東濱派出所所長郭瑾樺郭於1個多月前執行網路巡邏，發現19歲的黃姓男子使用微信通訊軟體在網路散播販販賣及轉讓毒咖啡包、安非他命等情事，報請屏東地檢署楊士逸檢察官指揮偵辦，見事機成熟，日前向法官聲請搜索票前往黃男住處搜索，查扣毒品咖啡包、手機等物，並將涉案鍾男等3人帶回偵訊送辦。

東港警方說，青少年容易被毒咖啡包新潮的包裝所吸引，查扣咖啡包透過偽裝、多變、混用等方式販售，藥頭選擇在汽車旅館、KTV及網路等兜售，嚴重殘害青少年身心，警方全力查緝杜絕。

分局長謝政憲表示，警方將持續落實清查作為，鎖定可疑涉毒對象全力偵辦。另也將持續利用各種機會加強校園毒品宣導，強化青年學子反毒知能，期能全面淨化轄區治安，保護民眾免受毒品危害，共同建立一個無毒家園。

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