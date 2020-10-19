男子南太武山溯溪失聯　警消16小時漏夜搜救…龍穴瀑布找到遺體

記者陳崑福／屏東報導

鍾姓男子18日和近20名同越野車同好，相約到屏東縣來義鄉南太武山莊露營、溯溪，下午表示穿著潛水裝備欲往鴛鴦瀑布方向溯溪時未見往返，同伴發現苗頭不對，求助屏東縣政府消防局及潮州警方協助，經一夜搜救未果，今19日上午，在龍穴瀑布找到他，送醫急救無效，警方已報請檢察官驗屍，查明死因。

▲屏東縣消防局搜救人員漏夜搜尋鍾姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼漏夜搜尋。

屏東縣政府消防局於18日18時12分接獲來義鄉南太武山莊的龍穴瀑布鍾姓男子（51歲）溯溪失聯，立即派遣來義分隊、泰武分隊、萬巒分隊、特搜大隊及第二大隊9車15人前往搜尋，由第二大隊副大隊長林世斌帶隊前往搜救。

▲今早找到鍾男。

今天凌晨2時30分副大隊長回報搜尋未果，於早上7時再次出動20車53人前往搜尋，搜救人員分4條路線搜尋，路線一沿龍穴瀑布往鴛鴦瀑布方向搜尋、路線二沿瓦魯斯溪上游方向搜尋、路線三沿大後溪下游方向搜尋、路線四搜尋龍穴瀑布周圍500公尺，於10時47分在龍穴瀑布內發現失聯者，由消防局2組潛水人員將鍾拉起，由來義分隊救護車送往東港安泰醫院急救無效。

據警方初步了解，鍾男和近20位越野露營同好，在網路上相約，昨天到來義鄉南太武山龍穴附近露營，期間，他穿著潛水裝表示要往上游方向溯溪，卻不往返，同伴緊急向消防、警方求援。惟詳細原因，還待進一步調查。

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