綠蠵龜命喪車城岸際　恆春半島今年第23隻…海巡協助埋葬

▲屏東縣車城鄉海口黃金海岸沙灘18日下午發現1隻死亡海龜，海巡人員就地掩埋 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣車城鄉海口黃金海岸沙灘18日下午5時發現1隻死亡海龜，海巡署第八巡防區指揮部接獲海口安檢所回報，立即聯繫國立海洋生物博物館協助處理，由於海龜身軀已腫脹嚴重無研究價值，海巡人就地掩埋，這是恆春半島今年以來，發現的第23隻死亡海龜，先前死亡海龜有部分經解剖，發現是細菌感染引起。

▲▼綠蠵龜就地掩埋。

南部分署第六岸巡隊昨天下午接獲通報後立即派遣海口安檢所人員前往處理，並與國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫協助處理。

經測量海龜長50公分、寬46公分，經國立海洋生物博物館吳姓事務助理研判為保育類「綠蠵龜」，另動物保護及保育科陳技士表示，海龜身軀已嚴重腫脹，央請安檢人員就地掩埋，同時肯定海巡署人員在海洋生態保育及維護工作上的努力。

第六岸巡隊呼籲民眾共同重視海洋保育議題，珍惜資源不亂丟廢棄物，才能降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會，如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。

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