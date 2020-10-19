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太平山森林遊樂區員工亂倒廚餘　羅東林管處開罰究責

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▲羅東林管處派員清除太平山國家森林遊樂區遭委外清潔公司人員亂倒的廚餘。（圖／記者游芳男翻攝）

▲羅東林管處派員清除太平山國家森林遊樂區遭委外清潔公司人員亂倒的廚餘。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

18日中午左右，網友在臉書指出，目擊到太平山國家森林遊樂區有員工將廚餘傾倒在服務中心旁的下邊坡，嚴重影響環境，事關面子問題，林務局羅東林區管理處在接獲訊息後，立即追查並開罰及進行清理，以維環境清潔。

羅東林管處表示，遭傾倒廚餘及廢棄物之邊坡，因為緊鄰9月才開工的公廁工區，邊坡通道柵門被開啟，因此，太平山國家森林遊樂區委外清潔公司的清潔人員，便宜行事，就近隨意傾倒廚餘。另外，近來也有不少團客領隊，將自行帶上山之便當廚餘也丟棄於此，因此，造成環境汙染。

羅東林管處已於18日完成現場清理外，19日也將針對委外廠商，依委託契約條文開罰，也會以森林法處理。為了避免類似不法情事再度發生，也會加裝監視器監控。

針對此次嚴重影響生態環境情事，羅東林管處強調難辭其咎，會針對督導及管理不周也會嚴正檢討及改善，疏失人員工予以究責。

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