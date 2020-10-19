9家人吃冷凍1年「酸湯子」集體中毒！唯一倖存者身亡　死因出爐

▲吃「酸湯子」9人集體中毒！唯一倖存者身亡。（圖／翻攝紅星新聞）



記者許力方／綜合報導

黑龍江省日前發生一起集體中毒死亡事件，雞西市某社區的王姓居民邀請9名親屬來家中用餐，把冰箱中冷凍了近一年、自製的「酸湯子」（玉米水磨發酵做成粗麵條）後，疑似引發食物中毒，8人陸續斃命，僅存1人送醫治療，未料，47歲李女經2周救治，19日也不幸病逝。

央視報導，事發於5日上午，雞西市雞東縣興農鎮某社區的王姓居民與親戚共12人在家中聚餐，特別拿出家人自製的「酸湯子」吃，其中3名年輕人因不喜歡這種口味沒有食用，9名長輩吃完以後，10點多開始陸續出現腹痛等不適症狀，分別送醫搶救。

▲李女做酸湯子冷凍一年，拿出來退冰數日宴客造成9死。（圖／翻攝微博）

10日，經搶救無效造成7人死亡，12日又有一人不治，一直到19日，唯一倖存的47歲李女不幸離世，9名食用酸湯子全數中毒身亡。李女25歲的兒子張男受訪時曾說，酸湯子是母親做的，因為冰箱放不下，事發前就把冷凍過的酸湯子從冰箱拿出來，放在陰涼潮濕處數天，也因此導致中毒；母親病況不樂觀，99%肝臟已經損壞，其他器官也都損壞。

根據警方採證調查，現場並未查出氰化物（劇毒類）、有機磷類（農藥類）、呋喃丹類（氨基甲酸酯類內吸性廣譜殺蟲劑）、安定類（催眠）、毒鼠強（鼠藥類）等有毒物質，排除人為投毒可能。醫院化驗則檢出，食物中黃麴黴毒素(黃麴毒素)嚴重超標，初步判定為黃麴毒素中毒。

黑龍江省衛健委食品處19日也發布聲明，經檢測，在玉米麵中檢出高濃度米酵菌酸，同時在患者的胃液中也有檢出，初步定性為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒事件，提醒民眾，受黴菌汙染的食品不能食用。