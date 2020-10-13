30hrs殺光母子4人！恐怖「酸湯子」再奪8命　毒性是砒霜20倍以上

▲該戶人家已將酸湯子冷凍一年。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江省雞東縣日前發生群體死亡悲劇，有民眾拿出在冰箱冷凍一年的「酸湯子」宴請親友，結果造成8人喪命。經醫院初步判定，是「酸湯子」引發的食物中毒。實際上，這已經不是第一次發生，2015年時就曾造成母子4人相繼斃命，當時的毒性達到砒霜的20倍以上！

綜合陸媒報導，事發於5日，興農鎮某社區居民王某及其親屬共12人參加聚餐，家裡長輩9人全部食用酸湯子（用玉米水磨發酵後做的一種粗麵條樣的主食），3名年輕人則因不喜歡這種口味沒有食用。

中午，9位食用了酸湯子的長輩陸續出現身體不適，已造成8人搶救無效身亡。目前，在哈爾濱醫科大學附屬第二醫院治療的李某還在搶救中。

經當地警方調查得知，該酸湯子食材為該家庭成員自製，且在冰箱中冷凍近一年時間，疑似該食材引發食物中毒。據黑龍江省衛健委食品處發佈的消息，檢測後發現，在玉米麵中檢出高濃度米酵菌酸，同時在患者胃液中亦有檢出，初步定性為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒事件。

▲酸湯子是流行於遼寧東部、吉林東南部和黑龍江東部的一種食物，是以玉米水磨發酵後製成的一種粗麵條樣的主食。（圖／翻攝自微博）

實際上，這已經不是「酸湯子」第一次奪命。2015年，遼寧遼陽就曾發生一起致死事件，醫生衣華貴回憶稱，當時正值農曆春節期間，一家四口吃酸湯子後出現腹瀉嘔吐，拉到連起身穿好褲子的力氣都沒有。

衣華貴等醫護當天淩晨到患者家進行搶救，80多歲的母親最為嚴重，不久就宣告不治，3名年紀在50至60歲間的子女，兩度轉院搶救，其中弟弟被直接送進加護病房，哥哥和妹妹則因為有呼吸困難的情況，被送到呼吸科治療，但結果全都宣告不治。

一家四口人在30小時內，不幸相繼離世。衣華貴指出，當時4口吃的酸湯子已經受到污染，「它的毒性是砒霜的20倍以上。」