地下室拍片11人一氧化碳中毒調查出爐　長時間使用內燃機發電機

▲北市地下室拍戲造成11人一氧化碳中毒事件。（圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市中山區13日晚間8時左右發生中毒事件，一家攝影公司在中山北路2段某處地下室拍片，疑似長時間使用發電機，一氧化碳濃度高達100ppm，導致現場7男4女疑似一氧化碳中毒。台北市勞檢處16日公布調查結果，確定是長時間啟動內燃燒發電機，才導致一氧化碳中毒意外。

台北市勞檢處表示，13日當晚接獲通報後，立即派員前往實施檢查，初步研判事發原因為該事業單位於通風不良地下室長時間（自早上10時30分開始拍攝MV）啟動內燃機發電機，排出含一氧化碳廢氣，至北市消防局於晚間7時55分接獲通報前往救援時，測得當時現場一氧化碳濃度達100ppm，已超過容許濃度35ppm規定。

勞檢處指出，於現場檢查時發現，該事業單位使勞工在地下室自然換氣不充分的場所工作，使用具有內燃機機械，排出廢氣危害勞工；對於勞工工作場所未使空氣充分流通，未依規定以機械通風設備換氣，調節新鮮空氣、溫度及降低有害物濃度；及現場使用電氣設備未符國家標準；分別違反職業安全衛生設施規則第295條、第312條及第239條之規定。

勞動局長陳信瑜特別呼籲，雇主對於勞工在坑內、深井、沉箱、儲槽、隧道、船艙或其他自然換氣不充分場所工作，除設有效之換氣設施者，不得使用具有內燃機之機械，以免排出之廢氣危害勞工，請事業單位千萬不要因一時的輕忽造成災害。

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