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又被追問想選2024？　蘇貞昌：不會癢了、不用再搔了

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▲搶打流感疫苗現象，行政院長蘇貞昌19日在宜蘭表示「爆桌」可能與陳時中一開始出來示範打針有關。（圖／記者游芳男翻攝）

▲外傳NCC伸手中天是你想選2024總統？蘇貞昌19日在宜蘭以台語說：不會癢了、不用再搔了。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院長蘇貞昌19日上午視察宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形時，被問到「外傳NCC伸手中天電視台是你想選2024總統？」蘇貞昌以台語回應：「不會癢了、不用再搔了。」

蘇貞昌19日上午在宜蘭被媒體追問：「院長您怎麼看鄭文燦市長被媒體問到說參選2024總統，他不能說不動如山，因為您過去也多次支持他，不過現在卻有媒體報導說NCC伸手中天是因為您自己想選2024，到底是哪個版本？」

蘇貞昌說，「鄭文燦是很好的政治人才，我們林佳龍部長也是很好的政治人才，我們都看到各種政治人才，國人對他們有期待，我們都很樂意看到，也都看到每一個政治工作者受人民期待，國家給予機會，就應該在崗位上好好的努力，認真的做事才是符合人民給予機會的原意。」

蘇揆說，他現在是行政院長，很感謝蔡總統交付任務，他很努力做好行政院長，至於選什麼，「不會癢了，不用再搔了（台語）。」

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