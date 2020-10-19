搶打流感疫苗像「爆桌」　蘇貞昌：可能與陳時中示範打針有關

▲搶打流感疫苗現象，行政院長蘇貞昌19日在宜蘭表示「爆桌」可能與陳時中一開始出來示範打針有關。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院長蘇貞昌19日上午視察宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形時，對於現在流感疫苗部分暫緩50至64歲，不少民眾在抱怨說可不可以放寬，會不會有什麼樣的改變問題？他表示，可能因為陳時中部長一開始來示範打流感疫苖，造成有點像「爆桌」現象，一時之間大家通通打流感疫。

流感疫苗部分暫緩50至64歲民眾接種一事，蘇貞昌表示，「流感疫苗部分暫緩50至64歲這一件事情，我也要跟國人同胞抱歉！流感我們國家都有整套的預防機制。去年我們進口的流感疫苗非常的足夠，今年更比去年進口流感疫苗多。」

「但因為陳時中部長可能一開始出來示範打針，以至於變得非常熱絡，同時很多民眾可能也受武漢肺炎疫情的衝擊，今年比較踴躍，所以我們雖然準備的疫苗數量比去年多，但有點像那個「爆桌（臺語）」啦，」

他說，「一時之間大家通通來。尤其50到64歲的接種率最高，而且幾乎都已經要達標，反而最最高危險的、比較高齡的長者跟嬰幼兒，現在還沒有十足的能夠接近達標。所以我們拜託50到64歲的國人同胞，稍微能夠慢一點，不是不打，是優先讓65歲以上長者以及嬰幼兒趕快優先打，這樣子國人同胞就會很平穩。」

「其實根據公衛專家的報告，全國施打率只要有25%，就是社區安全了，而且我們現在也看到流感的情形其實很少，請大家放心。不過，因為當初沒有先把分配次序、節奏弄好，以至於又宣布後，讓50到64歲的民眾一時困擾，這一點確實我們在做法上比較沒有周到，實在很對不起，請這個年齡層的國人同胞原諒，請稍微忍耐」，蘇貞昌說，「我們還是會一步一步來。只要都有這樣的施打，國人同胞就會很安全，請放心，我們就像在防治武漢肺炎一樣，全國同舟共濟一條心，我們臺灣一定會做得世界最好，請大家放心。」