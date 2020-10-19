美豬攻防喊倒閣　蘇貞昌嗆藍營：不讓我上台，這很不講理

▲藍委喊倒閣，蘇貞昌19日在宜蘭回嗆不讓他在立院上台這很不講理。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

美豬攻防戰！藍委喊倒，行政院長蘇貞昌19日上午視察宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形時受訪表示，藍委如果只有霸占主席台，邀請他到立法院，卻又不讓他上台，這很不講理。

行政院長蘇貞昌19日在宜蘭被問到：之前針對美豬進口，藍委有喊出倒閣，李貴敏喊出說，立院全體委員三分之一以上表決同意，相關的官員必須解職下台，院長，這個部分你怎麼看？

蘇貞昌說，「有關立法委員職權行使，我們都尊重，行政院只有一個心意，就是趕快讓我們到立法院，藉由向立法委員報告，也是讓全國同胞知道行政院做什麼，未來要怎麼做，以及來接受立法委員的監督質詢。」

「如果只有霸占主席台，邀請他到立法院，卻又不讓他上胎，這很不講理，同時有關民眾最希望知道行政院要做什麼，怎麼防疫，怎麼做各種事情，這也是民眾知的權利，作為最高民意代表，也不應該妨礙民眾知的權利。」

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