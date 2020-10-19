都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

▲有網友認為，在鄉下可和街坊鄰居聊八卦。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文說，「有人可以說服我的心嗎？離開鄉下十幾年，習慣了都市，現在要如何從都市到鄉下住，接下來的適應期該如何度過？」有人認為，鄉下反而比較會想花錢；還有從台北嫁到鄉下的人妻分享心路歷程，「台北人真的好可憐！每天人擠人、整天下雨。」

當事人近日在「爆廢公社二館」臉書社團發文，引起熱烈討論。對此，有網友說，「鄉下不會塞車，紅綠燈不用停很久，車子停路邊，不用停車費。到處都有田和溪，可以跟街坊鄰居聊八卦，做服務業客人比較少，很無聊就是了。」

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其他人紛紛留言，「每次去鄉下都會捨不得回都市，都市太多慾望」、「來住看看歐洲鄉下，你會發現台灣鄉下已經是天堂」、「我喜歡住鄉下，城市太容易花錢，城市容易擾亂心靈，年紀到了妳就知道，簡單的生活才是最幸福的。」

▼鄉村生活十分寧靜。（示意圖／記者陳俊宏攝）

也有過來人分享自己心得，「我是台北人，後來嫁到鄉下覺得....鄉下真的是太棒啦！台北人真的好可憐！每天人擠人、整天下雨，然後都不知道鄉下有多純樸，生活步調多悠哉」、「還好啊！我也是高雄市區長大嫁到彰化溪州，一開始真的不太習慣，時間久了就還好，停車都隨便，曬床單都方便。」

有人則認為，「鄉下很省荷包啦～沒花錢欲望，晚上就不會想出門。不會像都市一樣，經過看到就忍受不住掏錢」；另一人則有不同看法，「不…會更想花錢」，因網購很好用。

▼有從台北嫁到鄉下的人妻說，台北人真的好可憐！每天人擠人。（圖／資料照）