重機騎士「狂叭3秒」爆撞骨折！26秒片起底士官長違規　網算公式大逆轉

網搜小組／許力方報導

屏東發生一起汽機車車禍，有網友公布重機騎士的行車紀錄器，只見他馳騁在屏東市，一輛白色轎車迴轉，他閃避不及，猛按喇叭後撞上。事後駕駛被起底是空軍，疑似違規在黃色網狀線迴轉，未料26秒影片引發3000人熱議，機車族更用公式計算，嗆騎士「喇叭要按，煞車不用」、「支持用生命捍衛路權，非常療癒」。

網友12日透過臉書公布26秒行車紀錄器影片，畫面顯示，事發於6月6日上午8時許，重機騎士行駛在台3線忠孝路、屏東高中前，當時路口號誌閃爍黃燈，一輛白色轎車準備在黃網狀線迴轉，騎士遠遠看到猛按喇叭長達3秒，最後仍煞不住，硬生生撞上轎車左側車頭，整個人翻滾摔車，車殼也被撞破、輪胎裸露噴出。

▲▼重機騎士「狂叭3秒」爆撞骨折！26秒影片大起底。（圖／翻攝「爆廢公社」）



網友起底，白車駕駛為空軍七大某中隊的劉姓士官長，在屏東高中校門口前違規迴轉，造成騎士撞傷左手骨折，事後「漠不關心」，並強調發文並非大型重機討拍，歡迎網友留言一同討論。

影片在臉書「爆廢公社」、「輕檔車俱樂部幹譙版」引發熱議，超過3000人按讚，直呼「很棒的教育影片」、「今日最療癒」、「支持用生命捍衛路權」、「十次車禍九次快，優良教材」、「用生命捍衛的路權更顯珍貴」、「有需要把他挖出來PO上來嗎」、「無情的喇叭聲音」。

機車族更不留情分析，校門口有亮黃燈應減速、路口號誌且無雙黃線沒有迴轉問題，雙方都有過失，痛批「這個速度超越一班用路人的視野範圍」，迴轉到一半突然出現眼前，只能傻在原地等車撞上來，「這速度不要說突然有違規的，出現一隻狗就夠你摔的」，認為騎士「拿按喇叭的力氣來急煞跟路口提前減速比較實際」、「有時間按喇叭沒時間煞車」。

還有機車族拿出公式計算，虛線標線的標準長是4公尺，間隔6公尺，一組即是10公尺，可供計算的虛線標線共4組，耗時低於2秒，以2秒來算，事主時速超過70公里，依照國家法規規定校區週邊的速限為30，標準速限40，且行經學校均應減速，肇責恐怕超過比例。

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