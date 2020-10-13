「爆廢公社」無預警下架！內行推測1原因...百萬粉絲傻眼

▲女網友發現「爆廢公社」疑似被下架。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

許多民眾都會藉由網路來得知新聞時事，而臉書社團「爆料公社」也就應運而生，只要有勁爆的內容都可以PO上網爆料。不過，今（13）早就有網友發現，爆系社團中的「爆廢公社」竟無預警下架，雖然目前還不知道消失的確切原因，但就有其他網友推測應該是「被臉書盯上了」。

原PO在「爆廢公社二館」上發文表示，她昨晚在「爆廢公社」發文，但今早卻發現文章不見了。於是她便趕緊在臉書上搜尋「爆廢公社」，結果卻已經完全找不到了，讓她相當擔心自己被踢出或是被封鎖了。

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▲「最大的」爆廢公社目前已經找不到了。（圖／翻攝自Facebook）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「廢一不見了」、「我的廢一也消失去囉」、「妳沒說我還沒發現廢一被收了」、「看管理員能不能救回來，之前加入別的社團也是消失，還開分社，好像過2～3天就回來了」；此外，也有網友推測消失的原因，「應該是臉書下架，連管理者自己都找不到」、「覺得是那些貼動畫電影連結害的，每天貼不被盯上才怪」。

經《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋後，目前只有「爆廢公社」的一館已經找不到了，其餘包含「爆廢公社二館」、「爆廢公社」的官網都還可以搜尋得到。