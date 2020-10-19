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獨／上百猛男遭側錄私密影片　「T網」架設人竟念法律系

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記者陳豐德、白珈陽、張君豪／台北、台中連線報導

疑架設在新加坡的男同志成人影音平台「T網」，網站內放滿台灣體育國手、健身教練、牙醫師等各行各業的男姓裸露、自慰的影照，其中甚至還有知名男模卞慶華。數年前一群男同志找來年輕辣妹，在網路上尋找身材健美的男性，誘騙對方拍下裸露影照，藉以滿足一己偷窺私慾，未料這些影片竟遭人上傳至「T網」，並販售相關內容給站內會員；一名疑似架設該網的余姓男子，曾於2017年遭判處1年有期徒刑，緩刑3年，但後來與2名原告分別以70萬、30萬元和解，由於「T網」架設國外，檢警難以追蹤沒收，致使受害者至今仍持續增加，已有上百人。

▲▼ 。（圖／達志影像）

▲數年前一群男同志找來年輕辣妹，在網路上尋找身材健美的男性，誘騙對方拍下裸露影照，藉以滿足一己偷窺私慾。上圖為示意照。（圖／達志影像）

《ETtoday新聞雲》接獲爆料，數年前有約5名都有偷窺癖的男同志組成了一個代號為「獵人」的組織，這些人財力背景有一定基礎，他們列了「獵物名單」，有錢的就找辣妹去私訊搭訕，從訊息聊天、電愛、互傳裸露照片、影片，最後誘拐獵物視訊自慰並偷偷錄下；沒錢的就自己用變聲器去狩獵。未料，卻有人將影片外流甚至上傳至「T網」販售，受害者囊括各行各業，只要長相帥氣、身材健美，都被列為目標，就連卞慶華也在受害者名單內。

架設在國外的「T網」中，每一支手槍片中皆有如「除了結實精壯練就的倒三角上半身讓人遐想，還有全身衣服脫光後的激情」、「穿著緊身自行車衣很有魅力，車褲下更藏著迷人可口的巨蟒」 等露骨文字敘述，搭配被害人生活照、及自慰影片截圖吸引買家，依照被害人名氣、健壯與否、影片精采程度計價，單支影片可賣到新加坡幣20至128元（折合台幣約400至2700元。若被害人相當有名，「T網」會特意上傳其裸露影片片段、做限時促銷吸引會員，並將價格拉抬到數千至數萬元不等。

▲▼ 。（圖／擷取自該網站）

「T網」位址架設國外，檢警難以追蹤沒收。（圖／擷取自該網站）

網站分成3種會員等級，一般會員每個月會費1500~2500元，可線上觀看網站內容跟影片，但無權限觀看名人的影片；高級會員為6個月6000~6500元，可看一般會員權限內容，另外再加一些小有名氣的人，一樣是僅提供線上觀看；VIP會員則是6個月12000~13000元，除可觀看全站內容外，還可自行下載影片。

疑似「T網」架設人余男甚至還就讀法律系，於2015年遭桃檢以妨害秘密罪起訴，被害者當時未滿18歲，是建中學生，也被同樣手法狩獵，2017年二審將余男判處1年有期徒刑、緩刑3年，法官予以緩刑的理由為余男坦承犯罪且尚有悔意，後與2名原告分別以70萬、30萬元達成和解。

「T網」是否真架設在新加坡尚待查證，可確定的是該網架設國外，檢警難以追蹤，但透過VPN便是顯示在新加坡。根據知情人士透露，余男曾於朋友聚會中，誇耀「T網」即是他親手架設，且余是專門收購影片轉賣的中游。

▲▼ 。（圖／路透）

▲「T網」會特意上傳其裸露影片片段、做限時促銷吸引會員，並將價格拉抬到數千至數萬元不等，賺取更多利益 。（圖／路透）

受訪律師表示，架設該網可能已觸犯刑法235條，且受害者有不少是未滿18歲的青少年，也涉及兒童及少年性剝削條例，另外，這些影片都是在被害人不知情的情況下被密錄，也觸犯個資法。

律師指出，因為著作權與會員國的相關規定，目前台灣無法對於架設在國外的伺服器，去要求他國刪除或是斷網，只能請求國內電信公司針對網站路徑做斷網的動作。至於網路犯罪，目前而言，對於被告本身的處罰，對網域跟網路上的資源，目前沒有法規可以處理，先前曾有立委想針對著作權法做修正與處理，卻被外界質疑違反言論自由，最後只能中止。

律師強調，被害者都是在不知情的情況下被側錄電愛、視訊等內容，希望相關主管機關單位及家庭系統都要特別注意此事，尤其家庭系統對於未成年使用網路世界，更應特別關懷家中孩子的狀況。這起案件，凸顯出的是一件事情，在網路性犯罪方面，不論是保護受害人，處罰犯罪人，一直到處置這些網站、檔案，目前國內相關措施都是相當不足的。

據內線消息指出，余男至今仍以架設影片維生，並聲稱因為影片架設在國外，錢也都存在新加坡戶頭裡，頻繁與外界交換新的收藏貨色，替自己牟利。而組織內的其餘成員大多低調，絕大部分都不希望新聞曝光，擔心自己偷窺的「小樂趣」就此被剝奪。

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