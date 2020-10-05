新加坡飯店po「同志情侶照」振興觀光惹議　網友感動喊：快預訂！

▲飯店業者在臉書貼出台星同志情侶照片。（圖／翻攝自Facebook／W Singapore-Sentosa Cove）



文／中央社記者侯姿瑩新加坡5日專電

疫情重創觀光旅遊業，新加坡疫情趨緩之餘，星政府推出旅遊補助方案，鼓勵民眾「宅度假」。一家飯店業者在臉書貼出台星同志情侶照片，盼吸引民眾入住，引發網友正反兩面評價。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐全球，各國觀光旅遊業飽受衝擊，新加坡也不例外。不過，隨著疫情趨穩，星國已逐步解封，分階段恢復經濟及社交活動。

與此同時，新加坡政府也將發放「重新探索新加坡」消費券給當地公民，可用於購買景點門票、飯店住宿等，振興國內旅遊。

新加坡W飯店日前在臉書發布一張男同志情侶入住的照片，並寫道：「很棒的宅渡假在W飯店等著你」。這則貼文發出後，隨即引起網友熱議，成為W飯店臉書粉絲專頁近來討論度最高的貼文。

一名網友留言表示：「因為這張照片，我預定了W飯店的房間」。還有人說：「新加坡需要更多這樣的做法，我對此感到驕傲，現在我對新加坡有信心了」。

Celebrate Fab #staycations await at W Singapore! Explore more here: http://whotels.ht/6181GSUAU : @andeecys @hugo_tw 由 W Singapore - Sentosa Cove 發佈於 2020年9月13日 星期日

不過，也有網友質疑，「為什麼不找一對正常的情侶？…飯店未來會有很多家庭入住，家長要怎麼跟小朋友解釋這樣的情況？」

對於照片引發網路正反評價，照片其中一名主角、新加坡籍的蔡耀賢（Andee Chua）接受中央社記者訪問時表示，他們兩人出櫃已久，沒想到這張照片會引發如此熱烈的討論。

W飯店回覆新加坡媒體詢問時則說，歡迎所有人入住。

蔡耀賢與來自台灣的劉興國交往近4年，兩人目前定居於新加坡，都在科技產業工作。蔡耀賢表示，他們3月曾入住W飯店，與飯店是業配合作的關係；過去幾個月，飯店陸續在社群媒體貼出他們的照片。

現年30歲的蔡耀賢說：「希望有一天同志不再是議題」。這次事件也讓他學會包容更多不一樣的人。

雖然外界認為新加坡社會對同志的態度較為保守，不過，蔡耀賢認為，當地社會逐漸進步，這次W飯店照片事件中，網友正面的意見多過負面，但不可否認的是，「還是有一部份人態度比較保守」。

而事件發生後，劉興國與蔡耀賢也親上火線、錄製影片回應。劉興國說，「用正常跟不正常來判斷同性戀跟異性戀，是非常過時的概念」，他強調，「我們就是一般人而已」，有正常的工作、正常的感情生活。

他也希望有一天，同志不再是議題，而只是一件稀鬆平常的事。

根據新加坡刑法第377A節條文規定，男性同性性行為屬犯罪行為，一旦罪名成立，可判處最長2年刑期。蔡耀賢認為，廢除這項條文是有可能的，只是需要時間而已。