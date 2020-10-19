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縣長盃槌球邀請賽嘉縣開打　全國106支隊伍600位選手登場競技

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▲▼ 縣長盃全國槌球邀請賽開打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長盃全國槌球邀請賽開各縣市球隊陸續進場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

109年嘉義縣「縣長盃暨全國槌球邀請賽」開打，縣長翁章梁一早就到球場為來自全國106支隊伍、600多位選手加油打氣。翁章梁說，槌球是最適合老人家和身障朋友的運動，運動能增進身體健康，還能延緩失智，多運動，好處多多。翁章梁就任後大力推動槌球運動，目前18個鄉鎮市已成立30支球隊，還有5支球隊籌組中。

嘉義縣首次舉辦全國槌球邀請賽，今年參賽的隊伍除了在地嘉義縣24支球隊外，還有來自台北市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣和花蓮縣等共有14個縣市，從台灣頭到台灣尾，從西部到東海岸，彼此交流學習，以球會友，場面強強滾。

▲▼ 縣長盃全國槌球邀請賽開打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長盃全國槌球邀請賽嘉義開打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁向進場選手揮手致意，東石國中棒球隊球員擔任各縣市隊伍舉牌手，嘉義縣也有大南和東榮國小槌球隊參賽，象徵老幼共樂，接著翁章梁主持開球，一桿進門，發出「鏗鏘」一聲，象徵成功抵嘉。

翁章梁表示，槌球運動老少咸宜，從小學生到90歲的長輩都能打，是一項很適合身障朋友和銀髮族的運動。嘉義縣政府將2020年訂為運動營養年，就是要大家養成規律的運動習慣，享受健康快樂的生活。槌球可以增強老年人心肌供氧能力、調節血液循環及改善心腦功能，還可以在運動過程中考驗智力、腦力，讓身體保持功能不退化及加強記憶力。

▲▼ 縣長盃全國槌球邀請賽開打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣槌球協會理事長楊嘉恩感謝翁縣長推展槌球運動不遺餘力，鼓勵鄉親響應全民槌球運動，還經常下場與老勢大尬球技，各鄉鎮市或社區有適合設立球場的土地，縣府都積極協助廣設球場，就是要打造社區健康、優質的休閒運動環境，讓長輩能就近運動。

▲▼ 縣長盃全國槌球邀請賽開打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長盃全國槌球邀請賽開打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，社區只有能提供適合的場地，也有籌組球隊意願，縣府將補助後續的場地設施和費用，希望將這項運動風氣推展到每一個鄉鎮、每一個村里，營造更多樂活的運動空間，打造嘉義縣成為健康及適合老人家晚年生活的城市
槌球運動發源於法國，能讓參與者得到全身鍜練，因為對體質強弱要求不高，不發猛力，嘉義縣老人人口比例高居本島第一，槌球可以放鬆心情，結交朋友，是老勢大運動的最佳選擇。

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