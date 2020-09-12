活力斗六「五力」全開　青年盃全國槌球賽今日開賽

▲雲林縣體育會槌球委員會承辦，比賽使用溪洲森林運動公園7~8面場地展開競賽，比賽時間預計12日上午8點20至下午3點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年青年盃全國槌球賽，今（12）日於雲林縣斗六市溪洲森林運動公園舉辦，賽程分國小組、國中男生組、國中女生組，共23隊參加，原定3月辦理，雖然受到疫情因素影響延期，來自6個縣市、約20所學校的國中小青年選手齊聚，不減現場各位參與選手對槌球運動的熱情，一同體現運動城市的活力。

2020年青年盃全國槌球賽由斗六市公所與中華民國槌球協會共同主辦，雲林縣體育會槌球委員會承辦，比賽使用溪洲森林運動公園7~8面場地展開競賽，比賽時間預計12日上午8點20至下午3點，共進行9場次，參賽學校以國中、小學生為主。

中華民國槌球協會理事長謝式穀指出，為了向下扎根、增加槌球參與人數，中華民國槌球協會每年固定辦理寒暑假推廣班及教師研習會，透過學校校長及老師的帶動，逐年增加學校球隊及社團，獲得好成績的球隊亦有機會到海外參訪交流，增加視野及提升自我技術，歡迎民眾踴躍至溪州森林運動公園參觀體驗。

斗六市長林聖爵表示，今年是第一次在雲林縣辦理青年盃槌球賽，以往大家對槌球的印象是銀髮族的運動，看似不費力，實際參與之後，實則不然，發覺槌球需要「五力」，不僅要體力、耐力，也可以訓練腦力、記憶力及注意力，是非常適合全民的運動，學生朋友透過長輩及師長的帶領，可以快速進入狀況，探索槌球的世界。

▲2020年青年盃全國槌球賽，今（12）日於雲林縣斗六市溪洲森林運動公園舉辦，參賽學校以國中、小學生為主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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