　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

活力斗六「五力」全開　青年盃全國槌球賽今日開賽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020年青年盃全國槌球賽，今（12）日於雲林縣斗六市溪洲森林運動公園舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣體育會槌球委員會承辦，比賽使用溪洲森林運動公園7~8面場地展開競賽，比賽時間預計12日上午8點20至下午3點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年青年盃全國槌球賽，今（12）日於雲林縣斗六市溪洲森林運動公園舉辦，賽程分國小組、國中男生組、國中女生組，共23隊參加，原定3月辦理，雖然受到疫情因素影響延期，來自6個縣市、約20所學校的國中小青年選手齊聚，不減現場各位參與選手對槌球運動的熱情，一同體現運動城市的活力。

2020年青年盃全國槌球賽由斗六市公所與中華民國槌球協會共同主辦，雲林縣體育會槌球委員會承辦，比賽使用溪洲森林運動公園7~8面場地展開競賽，比賽時間預計12日上午8點20至下午3點，共進行9場次，參賽學校以國中、小學生為主。

中華民國槌球協會理事長謝式穀指出，為了向下扎根、增加槌球參與人數，中華民國槌球協會每年固定辦理寒暑假推廣班及教師研習會，透過學校校長及老師的帶動，逐年增加學校球隊及社團，獲得好成績的球隊亦有機會到海外參訪交流，增加視野及提升自我技術，歡迎民眾踴躍至溪州森林運動公園參觀體驗。

斗六市長林聖爵表示，今年是第一次在雲林縣辦理青年盃槌球賽，以往大家對槌球的印象是銀髮族的運動，看似不費力，實際參與之後，實則不然，發覺槌球需要「五力」，不僅要體力、耐力，也可以訓練腦力、記憶力及注意力，是非常適合全民的運動，學生朋友透過長輩及師長的帶領，可以快速進入狀況，探索槌球的世界。

▲2020年青年盃全國槌球賽，今（12）日於雲林縣斗六市溪洲森林運動公園舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2020年青年盃全國槌球賽，今（12）日於雲林縣斗六市溪洲森林運動公園舉辦，參賽學校以國中、小學生為主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►二手票券豐富你的生活

►北極靈芝天然珍稀


【其他新聞】

►快訊／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商低買高賣　囤150公噸海削

►黑賓士長期「放置廣告牌」霸佔身障車位　院方求助無門束手無策

►民眾砸2萬多買口罩無鋼印！業者退款　衛生局：不代表黑心貨

►蒜頭漲3倍...農民減產＋進口蒜被退200貨櫃「蒜商搶貨差點下跪」

ET快訊
排隊保持1公尺 …大媽錄影「真是白癡」秒衝車廂！捷運妹高EQ
錯過藏壽司還有它！抽到現賺21萬　手機2步驟就能申購
「最強美乳」出水芙蓉照　G乳翹臀全現形
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南KTV2女打架　南警迅速到場架開送辦

活力斗六「五力」全開　青年盃全國槌球賽今日開賽

台南藏金閣典藏家具館正式開幕　黃偉哲：公益拍賣暖入心頭

時代力量為居民發聲　請黃偉哲宣示打擊汙染不要放任農地浮濫變更

小鎮引領新風潮！台灣慢城聯盟獲義大利慢城組織肯定

30公斤白米放車頂開走卻不知掉落　民眾路不拾遺送警所　

康那香發表高速口罩機日產45萬片　黃偉哲讚：「口罩機界的法拉利」

徐榛蔚表揚婦女志工　13鄉鎮婦女會邀簽署「顧鄉親反瘦肉精」

紙錢集中燒─神明兄弟攏總安　「金屏安」環保金爐啟用

柚子外銷創新高！花蓮產量豐佔半數以上　日本市場正試水溫

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

噁爆！大媽咬生蝦又放回迴轉道　店員阻止...她：太腥！旁邊沒碰到

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

台南KTV2女打架　南警迅速到場架開送辦

活力斗六「五力」全開　青年盃全國槌球賽今日開賽

台南藏金閣典藏家具館正式開幕　黃偉哲：公益拍賣暖入心頭

時代力量為居民發聲　請黃偉哲宣示打擊汙染不要放任農地浮濫變更

小鎮引領新風潮！台灣慢城聯盟獲義大利慢城組織肯定

30公斤白米放車頂開走卻不知掉落　民眾路不拾遺送警所　

康那香發表高速口罩機日產45萬片　黃偉哲讚：「口罩機界的法拉利」

徐榛蔚表揚婦女志工　13鄉鎮婦女會邀簽署「顧鄉親反瘦肉精」

紙錢集中燒─神明兄弟攏總安　「金屏安」環保金爐啟用

柚子外銷創新高！花蓮產量豐佔半數以上　日本市場正試水溫

校園推口腔保健　國中小學生齲齒率連6年降10%

日職／吉田輝星本季初先發無勝投　火腿馬上下放二軍再練

《新說唱》RAP認愛「男友是前伴郎」！　張靚穎直播被罵小三…硬起來回嗆

陷財務危機...韓亞航空出售案告吹！獲南韓政府金援590億

石原聰美新劇美貌震驚日網！同款妝容4技巧　澎潤感、彎月眉是關鍵

歌唱老師指名「黃旼炫、車銀優」是成長型偶像！　自主訓練超準時

私生「潛入偶像保母車炫耀」　鬼祟手法曝光...男星粉絲集體暴怒

抽問菜鳥機械常識答不出　老兵「引擎蓋敲頭+掃把打屁股」挨告

蘋果開始擴展 Apple Card　現金返利最高達 3％！

高雄乙烯外洩2天前就有異味　住戶驚恐轟爆陳其邁：緊緊緊喊假的

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

「消防系」生帶女友遊情人瀑布！命喪池底

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

93歲王爺爺賣饅頭！每天凌晨2點揉麵團

兒性侵女同學　警父恐丟主管職月薪少2萬

高雄前鎮乙烯外洩事件 ！陳其邁衝現場下達指示

染眉毛招桃花…嘉義男慘變兩津勘吉

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

桃園老城區重建　黃家齊提3解方

蒜價影響火鍋店下架「蒜片牛肉」

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

電動車不來電！警載男大生10公里換電池

山地區老人安養送都會區　陳瑛關切

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青

康那香發表高速口罩機

更多熱門

相關新聞

幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費

幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費

雲林縣斗六市一所私立幼兒園昨日發生一起教師失控暴打學童案件，一名陳姓女教師因班上3歲男童尿濕褲子，情緒失控，一把抓起男童手臂拍打屁股臀部，並拎甩到廁所裡，整個過程全被教室中的監控器拍下，家長向校方取得畫面後心痛PO網。幼兒園也在臉書發出聲明，「只要老師打小孩，不管任何理由我們是一律不再聘用。」

幼兒園師狂揍3歲兒　園方：已開除

幼兒園師狂揍3歲兒　園方：已開除

幼兒園老師狂揍　家長心碎曝畫面

幼兒園老師狂揍　家長心碎曝畫面

斗六路口冒險轉彎數十年　車道重劃+增設號誌改善

斗六路口冒險轉彎數十年　車道重劃+增設號誌改善

墓地變綠地　斗六市林頭里民喜迎公園

墓地變綠地　斗六市林頭里民喜迎公園

關鍵字：

槌球斗六市青年盃全國槌球賽

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

76億財產全給利智　李連杰認錯前妻

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

雪莉日記公開：幼時受的傷害影響巨大

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面