傻等2小時…宜蘭縣長盃桌球賽「延後」開打未通知　家長、學生超怒

▲桌球賽賽程延遲，但未主動通知，僅上網公告，讓學生和家長在體育館外苦等。（圖／讀者提供）

記者游芳男、孫于珊／宜蘭報導

宜蘭縣體育會14日早上舉辦「第一屆縣長盃桌球錦標賽」，預計8點開始的賽程，卻延遲到10點才開賽，但這項資訊卻只公布在體育會網站，並未主動通知各校，讓許多學生選手、教練、家長等，只能在外頭傻傻苦等，引起不少抱怨聲浪。對此，宜蘭縣體育會表示歉意，強調會檢討改進。

▲宜蘭縣體育會舉辦「第一屆縣長盃桌球錦標賽」，卻因賽程延遲未通知惹民怨。（圖／讀者提供）

據體育會公布的簡章，國小、國中與高中組賽程於14日開打，而國小組先進行比賽，表定是上午8點開始，但家長、學生與教練約7點半到場時，卻發現比賽場地竟然還沒佈置好，詢問工作人員才知道比賽時間延後至10點才開始，讓他們不僅白白早起，還得在外空等，耗時間又損體力，不少怨言便油然而生，直呼主辦單位「非常誇張！」竟然沒有盡到確實告知的義務，令他們超傻眼！

▲學生、家長、教練提早到場準備，才發現場地還沒準備好，只能在體育館外傻等。（圖／讀者提供）

體育會解釋，由於參賽隊伍少，才將賽程延遲，且有把該訊息公告在網站上，而對於讓參賽者等人苦等一事，也坦言確實有些疏忽，應更謹慎地向各校教練轉達比賽時間有變動，體育會向所有人表示歉意，並承諾下次比賽會檢討改進。

▼體育會對於沒主動告知賽程延後一事表達抱歉，強調會檢討改進。（圖／讀者提供，下同）

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