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5G FUN基隆饗食零距離！林右昌：後疫情商機打造科技新體驗

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▲「5G FUN基隆饗食零距離」體驗 林右昌盼活絡後疫情在地商機。（圖／記者郭世賢攝）

▲「5G FUN基隆饗食零距離」體驗，林右昌盼活絡後疫情在地商機。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「5G FUN基隆−饗食零距離」體驗5G科技，推廣智慧導購，10月16至18日於基隆文化廣場登場，16日由市長林右昌和經濟部中小企業處長何晉滄、市府產發處長黃駿逸、副議長林沛祥和多位議員，按下5G手機啟動起跑，林右昌歡迎大台北都會區民眾，活動期間來基隆體驗5G應用，活絡後疫情時期地方商機。

「基隆先行，在全台灣都一定行」，林右昌表示，基隆是大台北首都生活圈一份子，城市尺度適中，包括市中心區、港口與轉運中心都集中，這次選擇基隆，作為5G示範體驗場域與應用城市，讓基隆邁向真正智慧化城市。

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▲「5G FUN基隆饗食零距離」體驗 林右昌盼活絡後疫情在地商機。（圖／記者郭世賢攝）

▲經濟部中小企業處處長何晉滄。

林右昌指出，這次疫情期間，諸多經濟模式漸改變，藉5G平台服務，提供業者更多商機，促進消費。基隆現是國際郵輪母港，明年城際轉運站將完工，以及市府舉辦2021城市博覽會，今年就佈建基礎，屆時作為5G示範場域，產官一起合作尋找殺手級運用模式，帶來5G更多經濟效益。

經濟部中小企業處處長何晉滄表示，5G時代來臨，象徵產業需數位轉型，帶來模式變革，這次和百家商圈業者參與合作，未來運用5G載具，發揮導客行銷，刺激更多消費，引入更大商機。基隆是小而美城市，綜合交通、美食各項條件，店家業者躍躍欲試，在基隆試驗成功，推動到各縣市應沒問題。

▲「5G FUN基隆饗食零距離」體驗 林右昌盼活絡後疫情在地商機。（圖／記者郭世賢攝）

▲何晉滄說，因應5G浪潮來襲，以「實現智慧生活」為目標，驅動區域特色應用發展。

何晉滄說，因應5G浪潮來襲，繁榮中小企業與地方經濟，經濟部中小企業處委託資策會數位所與中華民國資訊軟體協會執行，「推動中小企業5G智慧應用服務計畫」協同數位業者，召集基隆店家共推5G智慧應用，以「實現智慧生活」為目標，藉由5G智慧應用推動，期能深化國內產業創新能量，驅動區域特色應用發展。

活動現場展示，大型LED 5G行動車，藉大型LED及5G移動基地台整合模式，建構主要服務內容，民眾到場可透過5G手機體驗「5G大富翁遊戲」，或上「5G fun基隆-饗食零距離」粉絲團應援「5G直播基隆美食東西軍PK賽」，就能取得在地店家優惠券，透過5G結合互動遊戲體驗，引導民眾到店家消費，提供創新體驗，活絡後疫情時期在地商機，驅動地方經濟發展。

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