搭機送爸爸骨灰罈回鄉安葬　遭白目女乘客硬擠「一屁股坐下」

▲原PO帶爸爸骨灰罈搭機回鄉，竟遇到女乘客硬擠座位（紅圈位置）。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

金門一名男網友15日在臉書表示，父親近日在台中病逝，由他將骨灰送回故鄉，不料在台中機場候機時，竟遇到白目女乘客硬擠座位，一屁股壓在裝有骨灰罈的包包上，還顧著與親友聊天，絲毫不理會他勸阻，讓他相當火大。

原PO在臉書社團「爆怨公社」指出，父親因病在台中過世，遺體火化後，子女也遵照父親遺願，準備將骨灰罈帶回故鄉。為此，他一早就前往台中機場辦理登機手續，並請哥哥、弟弟先去吃早餐，由他看顧父親的骨灰罈。

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當時原PO將裝有骨灰罈的黑色背包放在椅子上，怎料一名女乘客走過來，伸手就把背包往後推，作勢要坐下。原PO連忙大聲提醒，「這是骨灰罈！這是骨灰罈！」但女子顧著跟朋友開心聊天，完全不理會，最後竟真的坐下，硬擠約不到三分之一的椅子空間。

原PO見狀傻眼，立刻提高音量「這是骨灰罈！」女子才嚇得跳起來，連忙說抱歉。原PO氣憤地說，他們早到是遵照航空公司安排，才在最前面的位置等戴，不解女子為何要硬擠，明明後面還有空的座位，「我真的很無言！也真的很生氣！」

原PO解釋，他沒有故意用包包佔位，而且裝骨灰罈的包包有特別貼一個貼紙，一切遵照航空公司指示，「不要再問為什麼放在椅子上，請問你們會把家人放在地上嗎？平時我們一直抱在身上，飛機上也買一個位置給爸爸坐，難道休息時間不能夠放在椅子上嗎？」

許多網友看完紛紛表示，「別生氣，我相信你爸晚上會找她哈囉」、「是我早就問候她全家老小了」、「你好客氣，我會直接踹飛，讓她滾地板」、「不管是不是骨灰罈，移動別人東西就很沒禮貌」、「看到東西，要坐之前不會問一聲嗎」、「這是白目」、「你應該拿一把傘幫她撐著，直到她問，你再大聲說這是骨灰罈」掀起熱議。

▼文章一出，立刻引發網友熱議，但也有人提出不同看法。（圖／爆怨公社）