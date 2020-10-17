10級風激猛浪！台南膠筏翻覆海上浮沈1小時　海空兩路救援搶命

記者林悅／台南報導

氣象局17日針對台南等縣市發布10級強陣風特報，並提醒沿海及鄰近海域有較大風浪。海巡署南部分署第11岸巡隊於17日11時許接獲118通報，有1艘膠筏於蘆竹溝南堤港嘴外側翻覆，船上人員坐在翻覆的膠筏上急需救援，因風浪太大，救生艇無法靠近，馬上申請空偵機實施吊掛，並於中午12時許救援成功，降落至馬沙溝生態公園岸際，再由海巡人員接手送醫。

▲有1艘膠筏於蘆竹溝南堤港嘴外側不慎翻覆，船上人員坐在翻覆的膠筏上急需救援，海巡人員通報海、空出動成功救援，將顏姓男子送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第11岸巡指出，該隊蘆竹溝安檢所獲報後，立即出動充氣式救生艇1艇3員前往救援，惟當時沿海陣風9級，大浪致救生艇無法靠近待救援民眾，馬上立即回報海巡署第六巡防區指揮部，向內政部空中勤務總隊南區吊掛分隊，申請派遣空偵機實施吊掛，並於中午12時許救援成功，降落至馬沙溝生態公園岸際，續由岸際安檢所人員接手，經查看該63歲顏姓民眾傷勢，僅腳跟處有擦挫傷情事，後續由台南市消防局出動救護車送至台南佳里奇美醫院做進一步檢查，獲救顏男亦感謝海巡官兵即刻救援。初步研判可能風浪太大而發生翻覆事件。

南部分署第11岸巡隊表示：近日海象不佳，漁民出海作業應著救生衣等救生防護裝備，以提升意外發生時獲救的機會，該署秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118免費報案專線」，該署會提供各項服務及救助。

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